Sam Bankman-Fried, 25 anni al re delle cripto valute

Sam Bankman-Fried, co-fondatore dell'ex società Ftx che gestiva scambi di criptovalute e adesso finita in bancarotta, è stato condannato a 25 anni di carcere dal giudice federale Lewis Kaplan con l'accusa di aver rubato 8 miliardi di dollari ai clienti dell'exchange. Il 32enne rischiava fino 40 anni (alcune fonti ipotizzano anche 110 anni) come aveva chiesto l'accusa mentre la difesa aveva chiesto una reclusione compresa tra 5 e 7 anni.

La parabola discendente

Quanto accaduto nella giornata di giovedì 28 marzo ha avuto inizio già nello scorso mese di novembre quando un tribunale di New York lo aveva accusato di tutti i reati che riguardano truffa e riciclaggio di cui era accusato per il fallimento della piattorma cripto Ftx. Quel processo durò un mese ma riuscì a cavarsela grazie al pentimento e la cooperazione di suoi ex collaboratori. La procura ha definito l'ex re delle cripto " uno spregiudicato miliardario che si è fatto architetto di una colossale truffa": avrebbe utilizzato i fondi dei suoi clienti con l'inganno e spingendolo a fare investimenti sempre più rischiosi, acquistando immobili di lusso e anche convincendoli a fare donazioni politiche oltre a quelle per le spese personali.

Le accuse del giudice

Durante l'udenzia, il giudice Kaplan ha spiegato che oltre ai clienti anche gli investitori avrebbero perso ingenti somme di denaro pari a quasi due miliardi di dollari e i finanziatori intorno a 1,3 miliardi di dollari. Kaplan ha citato anche tre casi in cui ha concluso che Bankman-Fried avrebbe commesso falsa testimonianza durante la sua testimonianza al processo anche quando Bankman-Fried ha testimoniato di non averlo fatto. "Sapeva che era sbagliato, sapeva che era un crimine. Si rammarica di aver fatto una scommessa molto sbagliata sulla probabilità di essere catturato. Ma non ammetterà nulla, come è suo diritto ", ha dichiarato il giudice prima della sentenza.

Bankman-Fried stava con le mani giunte davanti a sé mentre Kaplan leggeva questa frase. Al termine dell'udienza è stato condotto fuori dall'aula da membri dell'Us Marshals Service. " L'affermazione dell'imputato secondo cui i clienti e i creditori di Ftx saranno pagati per intero è fuorviante, è logicamente errata, è speculativa ", ha sottolineato il giudice Kaplan come riporta Reuters. " Un ladro che porta il suo bottino a Las Vegas e scommette con successo il denaro rubato non ha diritto ad uno sconto sulla pena utilizzando la sua vincita di Las Vegas per ripagare ciò che ha rubato".

La risposta di Bankman-Fried

Rivolgendosi al giudice durante l'udienza, Bankman-Fried ha dichiarato: " I clienti hanno sofferto... non intendevo affatto minimizzare questo fatto. Penso anche che sia qualcosa che mancava in quello che ho detto nel corso di questo processo e mi dispiace per questo". Nicolas Roos, un pubblico ministero molto conosciuto che lavora presso l'ufficio del procuratore americano a Manhattan, ha dichiarato al giudice che in questa vicenda " la criminalità è di dimensioni enormi. Era pervasiva in tutti gli aspetti del business".

Dal canto suo, la difesa di Bankman-Fried ha provato a minimizzare: l'avvocato difensore Marc Mukasey ha dichiarao che il suo cliente è stato frainteso. " Sam non era uno spietato serial killer finanziario che ogni mattina si proponeva di fare del male alla gente. Sam Bankman-Fried non prende decisioni con la malizia nel cuore. Prende decisioni con la matematica in testa".

Laureatosi al Massachusetts Institute of Technology, Bankman-Fried ha cavalcato il boom di bitcoin e di altri asset digitali toccando un patrimonio netto di 26 miliardi di dollari prima di compiere 30 anni come riportato da Forbes.