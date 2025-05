"Le trattative non portano a nulla". E Trump minaccia l'Europa: "Dazi al 50% da giugno"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una volta Donald Trump coglie tutti di sorpresa. Il presidente degli Stati Uniti minaccia dazi del 50% sull’Unione Europea a partire dal primo giugno. "È molto difficile avere a che fare con l’Unione Europea - scrive sul social Truth - formata con l’obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio". E sottolinea che le "nostre discussioni" con l’Ue "non stanno andando da nessuna parte". Una secchiata di acqua fredda che gela gli entusiasmi di chi, nel Vecchio Continente, pensava di essere sulla buona strada nella distenzione dei rapporti con Washington.

Le parole di Trump gelano le Borse europee. Milano è la peggiore, con un calo del 3,07% che la fa scivolare sotto alla soglia dei 40mila punti (39.020). Non vanno troppo meglio le consorelle, con Parigi che lascia sul parterre il 2,73% e Francoforte che cede il 2,54%. L'unica a resistere è Londra, che per ora limita le perdite a quota -1,20%.

"Le discussioni con loro non portano a nulla"

Nel ribadire che l'Ue è stata concepita per "trarre vantaggio dagli Stati Uniti in materia di commercio", il presidente Usa snocciola quelli che, a suo avviso, sono i problemi principali da dover affrontare: "Le loro potenti barriere commerciali, le imposte sull'Iva, le ridicole sanzioni alle imprese, le barriere commerciali non monetarie, le manipolazioni monetarie, le cause legali ingiuste e ingiustificate contro le aziende americane e altro ancora hanno portato a un deficit commerciale con gli Stati Uniti di oltre 250.000.000 di dollari all'anno, una cifra del tutto inaccettabile". Posta questa premessa Trump conclude che "le nostre discussioni con loro non stanno portando a nulla. Pertanto, raccomando l'introduzione di un dazio del 50% sull'Unione Europea a partire dal 1° giugno 2025". E puntualizza: "Non è previsto alcun dazio se il prodotto è costruito o fabbricato negli Stati Uniti. Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione!".

Come va in Piazza Affari

Il Ftse Mib è in forte calo a -2,95%. Fra i titoli con maggiori perdite c'è Stellantis (-5,12%).

Male anche le banche: Pop Sondrio -5,06%. Mps -5,03%. Intesa Sanpaolo cede il 3,91%. Giù Unicredit: -4,91%. Mediobanca in ribasso del 2,73%. Bper cede il 4,83%. In terreno rosso anche il lusso. Cucinelli cede il 4,83%. In segno positivo Terna: +0,52%.