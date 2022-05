C'è l'intesa sui balneari. Ma manca la definizione dei risarcimenti

Dopo un lungo tira e molla i partiti che supportano il governo Draghi sono riusciti a trovare un accordo sul controverso articolo 2 del disegno di legge Concorrenza, vale a dire quello specificamente dedicato all'"efficacia delle concessioni demaniali", che ha di fatto congelato per mesi l'approvazione del ddl.

L'intesa, arrivata proprio negli ultimi giorni disponibili per trovare una soluzione concorde prima di giungere all'ennesima fiducia, già programmata per il prossimo 31 maggio in caso di mancato accordo in Senato, prevede di corrispondere degli indennizzi a tutti quei concessionari i quali, a seguito di una nuova gara d'appalto, dovessero perdere la propria concessione. Indennizzi che, tuttavia, non sono ancora stati quantificati dall'esecutivo, il quale entro i prossimi sei mesi dovrà determinarli con precisione tramite l'emanazione di ulteriori decreti. L'iter non si è pertanto ancora concluso, ma in attesa dei prossimi decreti attuativi ci sarà tempo ulteriore a disposizione per discutere sulle modalità di assegnazione delle nuove concessioni e di risarcimento dei concessionari uscenti. Risarcimenti che, come deciso dal governo Draghi, saranno a carico dei subentranti.

Cosa prevede la bozza

La "definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante" sarà regolata dal governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, in coerenza con la normativa europea, in quanto "è delegato ad adottare uno più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive" , si legge infatti nella bozza dell'accordo riportata da AdnKronos. Tramite suddetti decreti, con lo scopo di valutare l'entità degli indennizzi, l'esecutivo dovrebbe valutare, prosegue la bozza, "criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico" .

I decreti legislativi volti ad "assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive" , saranno adottati dall'esecutivo "previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere".

Per concedere la nuova licenza verrà considerato la tipologia di utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, "nel rispetto dei criteri indicati", si legge ancora nella bozza dell'accordo. Ai fini della scelta del nuovo concessionario sarà presa in adeguata considerazione "l'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori", oltre che "la posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale del settore" .

Dovrebbero essere previste, spiega il documento, anche delle speciali clausole sociali, finalizzate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente, "nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nella direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006" .

Le reazioni

"Sono stati fatti passi in avanti che sbloccano la discussione del disegno di legge Concorrenza. In particolare, per noi era fondamentale che venisse accolto, senza definizioni che ne limitassero la portata, il principio degli indennizzi per le imprese che dovessero perdere la concessione" , dichiarano in una nota congiunta Anna Maria Bernini e Massimiliano Romeo, capigruppo al Senato di Forza Italia e Lega. Viene introdotta "la possibilità di tempi più lunghi rispetto alla scadenza di fine 2023 in caso di contenziosi o di oggettive difficoltà che si dovessero registrare sui territori" , si legge ancora nel comunicato. "Altro aspetto su cui abbiamo lavorato è stato quello della definizione dei caratteri di premialità, fondati: sul riconoscimento dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita; sulla natura dell'impresa: micro, piccola o a condizione familiare, che possa trarre dalla concessione l'unica fonte di reddito; sulla tutela dei lavoratori, promuovendone la stabilità e sulla promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile" . Per proteggere il valore e l'attività delle imprese italiane, proseguono i senatori, "occorre sì cancellare le furbizie, verificando il valore reale delle concessioni, ma vanno assolutamente evitate ingiustizie. Le imprese balneari rappresentano una specificità italiana e Lega e Forza e Italia continueranno a seguire l'iter del provvedimento e dei decreti delegati" .

"Si è sciolto questo ultimo nodo sono soddisfatto. Quello dei balneari è uno dei settori di grande sviluppo del Paese che dà opportunità di lavoro, rappresenta il 13% del Pil, è una valvola che abbiamo davanti e che dobbiamo saper cogliere" , dichiara alla conclusione dei lavori Gilberto Pichetto Fratin, viceministro allo Sviluppo economico impegnato nella riformulazione dell'emendamento e nel lavoro di mediazione coi partiti.

Emendamento proposto dall'esecutivo dal quale vengono eliminati degli elementi che avevano creato disaccordi tra le forze di maggioranza. Testo da cui, spiega il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, "è stata tolta la parola residuo che avrebbe messo in difficoltà. È stata inserita una dicitura semplice con tutta una serie di garanzie che consentirà una valutazione degli investimenti scevra da ogni tipo di inflessione e opinione" , precisa ancora il parlamentare azzurro. Eliminata anche la parte che apriva le porte a tutti quei soggetti pubblici che già risultano in possesso di una concessione: "Se uno gestiva l’autostrada o il gas poteva venirsi a prendere la spiaggia" .

Confermata, inoltre, la possibilità per i Comuni di ottenere deroghe tecniche per la chiusura delle gare d'appalto in caso di contenziosi fino al 31 dicembre 2024 (un anno in più rispetto al termine del 2023 indicato invece dal Consiglio di Stato). In attesa dei decreti che calcoleranno gli indennizzi, quindi, l'articolo 2 sarà votato in commissione Industria del Senato per arrivare lunedì 30 maggio nell'aula di palazzo Madama.

La posizione di FdI

"Quello raggiunto dalla maggioranza sulle concessioni balneari è un accordo ridicolo e vergognoso" , affonda invece Giorgia Meloni. "Rimandare la questione degli indennizzi addirittura al Governo, con il rischio più che concreto che questi vengano fortemente osteggiati dalla Commissione Europea e non vedano mai la luce, vuol dire lasciare totalmente senza tutele i concessionari attuali, che si vedranno in buona parte espropriate le loro aziende a favore delle multinazionali straniere" , si legge ancora nella nota del presidente di Fratelli d'Italia. "Anche perché il Governo ha già dimostrato chiaramente come la pensi sull'argomento, presentando un emendamento che recepisce la forzatura del Consiglio di Stato contro il potere legislativo del Parlamento e addirittura raccontando agli italiani che senza le aste delle concessioni balneari sarebbero saltati 19 miliardi di finanziamenti del PNRR" . Una situazione insostenibile, per la Meloni, che attacca l'esecutivo. "Da un governo del genere, e dai decreti attuativi che è chiamato ad emanare, non ci aspettiamo altro che la mazzata definitiva a decine di migliaia di imprese che rappresentano un pezzo fondamentale del nostro turismo. Un tempo andava di moda l'esproprio proletario a vantaggio dello Stato. Ora lo Stato espropria i privati a vantaggio di altri privati, più grandi e più forti. Contro questo scempio Fratelli d'Italia continuerà a battersi in ogni sede" , conclude il leader di FdI.

"Siamo incavolati come pantere, è uno scandalo vero e proprio, è un esproprio" , attacca anche la senatrice di FdI Daniela Santanchè. "È una vergogna assoluta, una pagina nera per tutti coloro che lavorano" , aggiunge in conclusione, "questo governo aiuta chi non lavora, con il Reddito di cittadinanza, e bastona chi investe e fa patti con lo stato, uno schifo" .