Active Benessere, la nuova copertura di Cattolica dedicata alla salute

La salute è sotto controllo con Cattolica Assicurazioni. Dalla prevenzione alla convalescenza, passando per diagnosi e cura, ogni fase che coinvolge il benessere dei clienti è rappresentato da una delle dimensioni della nuova offerta di Active Benessere, prodotto realizzato dalla Compagnia e pensato insieme a Generali Welion dedicato alla persona, alle famiglie e ai dipendenti delle aziende.

Active Benessere, la copertura assicurativa di Cattolica

Creata per essere presente in ogni momento della vita, al pari delle soluzione della linea “Active” di Cattolica già disponibili sul mercato, questa particolare copertura assicurativa va oltre la logica danno-rimborso. Sono infatti molti i servizi dallo stile innovativo realizzati dalla compagnia che conta tra i suoi clienti oltre 3,5 milioni di italiani. Al centro del pacchetto, lo stile di vita e il benessere fisico, arrivando a toccare anche aspetti più mirati relativi alla salute nell’accezione più tradizionale del termine.

Si parte da "Prevenzione", con l'accesso al portale dedicato che prevede l’interazione con il Coach del Benessere, esperto che spiega il percorso da intraprendere per migliorare la qualità della salute. Costruiti con la Confederazione dei Distretti Sanitari della Regione Veneto, i programmi si basano su una collaborazione virtuosa tra settore pubblico e privato, dai medici di famiglia alle aziende sanitarie dislocate sull’intero territorio italiano. Il portale consente l'apertura del sinistro e la consultazione della cartella clinica e delle prenotazioni sanitaria, la consegna farmaci a domicilio e il tele/videoconsulto 24 ore su 24, senza prenotazione. A questo si aggiunge l’accesso alle strutture convenzionate e alle visite specialistiche a tariffe agevolate, tramite la Welion Card.

"Diagnosi", invece, consente il rimborso di esami, accertamenti e visite specialistiche in studi o laboratori convenzionati, con tanto di secondo parere medico dopo una diagnosi già effettuata. Vi sono poi ricerca e prenotazione di visite specialistiche o supporto telefonico psicologico in caso di diagnosi con esito sfavorevole. Diaria in caso di ricovero, pagamento diretto delle spese sanitarie, presso strutture convenzionate, e ricovero con o senza intervento chirurgico fanno parte di “Cura”. Tra i trattamenti vi sono il trapianto d’organi, la medicina alternativa, assistenza psicologica, prestazioni odontoiatriche e l’utilizzo di apparecchiature e ausili. E poi c’è il capitale per far fronte a ogni tipo di evenienza in caso di malattia grave.

Ultimo è “Convalescenza”, dedicato alla diaria e al rimborso per i trattamenti terapeutici e riabilitativi. Vi è il ricovero a casa, il completamento delle prestazioni a domicilio con l’impiego di infermieri e fisioterapisti oltre alla fornitura di attrezzature mediche. Compresi sono anche il trasferimento dal domicilio e il rientro dall’istituto di cura, personal trainer e consulenza telefonica con un esperto della nutrizione.

In caso di epidemie o pandemie, come quella da Covid-19, le soluzioni ad hoc si ampliano, comprendendo supporto psicologico per neomamme, visite pediatriche a domicilio, informazioni telefoniche su maternità, nidi e disbrigo delle pratiche a supporto dei neogenitori. In caso di malasanità, vi è la tutela a garanzia dei diritti in favore dell’assicurato, con il pagamento di eventuali spese legali.

Active Benessere, la salute prima di tutto