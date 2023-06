Adesso gli investitori esteri scommettono sull'Italia

Nel nostro Paese certo non mancano le Cassandre in servizio permanente effettivo. Tendono ad avere un rapporto complicato con la vita: sono cupe e quindi la loro missione è fare di tutto per incupire la comunità. Il che significa fornire una visione distorta della realtà. Per propri fini. Non di rado, al servizio di una politica che si regge solo su ideologia e rabbia. Per le Cassandre di casa nostra devono essere giorni difficili. Perché è arrivata una notizia che suona così. Blackstone, uno dei marchi finanziari di maggior peso su scala mondiale ha investito quindici miliardi in Italia. Preferendo lo Stivale a Regno Unito, Germania, Francia, per dire sei soliti noti. Dunque, quella società specializzata in private equity, fondi di investimento e in investimenti immobiliari, ritiene questa Italia così tanto bistrattata dalle Cassandre militanti, un Paese poi non così tanto messo male. I problemi e le criticità, ci sono. E anche in questa rubrica mai manchiamo di porvi l'attenzione.

Il punto è che le difficoltà non ci hanno messo definitivamente dietro la lavagna. L'Italia è un Paese che ha recuperato consistenza, una più che apprezzabile stabilità, una fiducia che sembrava appartenere al passato remoto. Siamo tornati ad essere visti e percepiti come una nazione attrattiva. Dove i colossi della finanza internazionale è il caso di Blackstone hanno scelto di investire quantità di denari non marginale. La notizia è buona in sé. Ma non ci si può esimere dall'augurarci che la mossa virtuosa del colosso finanziario con sede centrale a New York generi il classico effetto cascata.

Possiamo stare tranquilli che le Cassandre non avranno alcuna intenzione di mollare la presa di dispensare negatività (altrimenti non sarebbero Cassandre!); ma, altresì, una tale iniezione di fiducia deve motivare ancor di più la politica responsabile a lavorare per rimuovere storici e anacronistici ostacoli che negli anni hanno raffreddato investimenti esteri.