Angelini vende la sua azienda di profumi

Angelini esce dal business dei profumi vendendo le attività a Give Back Beauty, gruppo del fashion con 300 milioni di ricavi e partner di diversi marchi della moda. È stato raggiunto un accordo, si legge in una nota, per la cessione a Give Back Beauty della ex Angelini Beauty, ora Ab Parfums e delle sue controllate con i relativi asset, marchi e licenze. Nel 2023 Ab Parfums ha raggiunto ricavi per 86 milioni e realizzato un utile di circa 1,5 milioni. La società si occupa di creazione, sviluppo, marketing e distribuzione internazionale dei profumi di brand di moda, tra cui gli italiani Trussardi e Laura Biagiotti. Ab Parfums distribuisce alcuni marchi di primario rilievo del gruppo L'Oreal, come ad esempio Ralph Lauren, Maison Margiela, Cacharel, Diesel, Azzaro e Viktor & Rolf. «La nostra priorità come imprenditori è far crescere e sviluppare le aziende di cui siamo azionisti», ha detto Sergio Marullo di Condojanni (in foto), ceo di Angelini Industries, «riteniamo però che il suo potenziale possa realmente esprimersi al suo massimo nel contesto di Gbb».

Give Back Beauty, che ha sede a Milano e opera a livello internazionale, è partner esclusivo a livello mondiale di brand come Tommy Hilfiger, Elie Saab, Chopard, Zegna, Philipp Plein e Mercedes Benz e tramite partenariati distributivi e modelli di business ibridi, tra gli altri, con Dolce&Gabbana e Billie Eilish.

Dopo essere cresciuto nel giro d'affari da 42 a 300 milioni di euro in soli quattro anni, Gbb ha per il 2025 un target superiore ai 400 milioni.

«Ab Parfums opererà all'interno del gruppo Gbb come una business unit per brand europei lifestyle e prestige in ambito fragranze e prodotti di bellezza», spiega Corrado Brondi, presidente di Give Back Beauty.