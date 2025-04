Arrigo Giana al volante di Aspi. Cedola da 790 milioni per i soci

Ascolta ora 00:00 00:00

L'assemblea di Autostrade per l'Italia (Aspi) ieri ha nominato alla presidenza Antonio Turicchi, ad di Fintecna (gruppo Cdp) ed ex capo di Ita Airways. Arrigo Giana (in foto) è invece stato cooptato nel cda che oggi lo nominerà amministratore delegato. Giana, già manager nell'azienda romana di trasporto pubblico Atac, lascerà la guida di Atm Milano.

L'assise di Aspi ha approvato il bilancio 2024. L'utile netto si è attestato a 1,03 miliardi di euro e sarà in parte destinato alla distribuzione di dividendi per un ammontare complessivo di 790 milioni Di questi, 648 milioni saranno distribuiti oggi ai soci: 7% di Allianz, 5% del fondo cinese Silk Road e 88% Hra, di cui Cdp ha il 51% e il 24,5% a testa è di Blackstone e Macquarie.

I restanti 142 milioni verranno corrisposti dopo l'approvazione della semestrale, subordinatamente al confronto con il ministero delle Infrastrutture sul Piano economico-finanziario. La parte rimanente dell'utile, pari a 237 milioni, sarà invece accantonata a riserva. Rinnovato anche il collegio sindacale, con Angelo Gervaso Colombo nominato Presidente dell'organo di controllo. Presentato anche il primo bilancio consolidato in formato integrato, che include la rendicontazione di sostenibilità, con l'obiettivo di fornire agli stakeholder una visione completa della performance finanziaria e della strategia Esg dell'azienda.

A rafforzare il quadro positivo, arriva anche il giudizio di Standard &

Poor's che ha migliorato il rating di lungo termine di Aspi, portandolo da «BBB-» a «BBB», con outlook stabile. Migliorato anche il rating di breve termine, ora a «A-2». La decisione riflette il recente upgrade dell'Italia.