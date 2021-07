Assoallestimenti: "Bene i 50 milioni stanziati per le fiere"

Soddisfazione da parte di Assollestimenti, l'associazione di FederlegnoArredo per l’approvazione in commissione Bilancio della Camera dell’emendamento al Dl Sostegni Bis che prevede il rifinanziamento, da parte del ministero del Turismo, di 50 milioni di euro destinati al settore fieristico.

"Un risultato importante per il settore, frutto di un lavoro costante da parte di FederlegnoArredo e Assoallestimenti che, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti - commenta Sandro Stipa, presidente di Asal -, dall’inizio della pandemia hanno portato all’attenzione delle istituzioni le problematiche di un settore messo in ginocchio molto più di altri”.

“Si tratta di un ulteriore aiuto concreto e indispensabile per chi come noi ha praticamente azzerato i propri fatturati nel 2020 e nel 2021 si trova ad affrontare una ripresa autunnale minata ancora da incertezze - aggiunge -. Stiamo parlando di circa 120mila posti di lavoro e un fatturato annuo che si aggira intorno ai 2 miliardi di euro, oltre che di un patrimonio di professionalità e know how che è indispensabile tutelare per farci trovare pronti alla ripartenza".

L'attenzione al sostegno economico per il settore rimane comunque una priorità per le aziende perché, come rileva Sandro Stipa, "dopo questa buona notizia, la nostra attenzione resterà alta affinché vengano erogate le risorse stanziate da dicembre, ma purtroppo ancora ferme: stiamo parlando di circa 140 milioni di euro. Non c’è davvero più tempo da aspettare”.