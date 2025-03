Audi taglierà 7.500 lavoratori. Byd ricarica a velocità record

Ascolta ora 00:00 00:00

La lotta supremazia nei veicoli elettrici si gioca tutta sull'innovazione. Ieri il colosso cinese Byd ha messo in campo un sistema di ricarica che permette di effettuare il rifornimento di un'auto elettrica quasi alla stessa velocità di un'auto a benzina. L'innovativo sistema di ricarica ultraveloce da 1.000 kw ha una potenza doppia rispetto all'ultima generazione di Supercharger V4 di Tesla (in arrivo in Cina quest'anno), ed è in grado di fornire 470 chilometri di autonomia in soli 5 minuti nei test. La nuova piattaforma di ricarica sosterrà molti dei futuri modelli di Byd richiedendo l'installazione di oltre 4mila nuovi punti di ricarica in Cina. Il pressante aumento della concorrenza sull'elettrico non lascia indifferente Tesla, reduce da otto settimane consecutive di ribassi e caduta ieri di un altro 5% a Wall Street complice anche la bocciatura di Wells Fargo che ha abbassato il prezzo obiettivo sul titolo a 130 dollari, ossia un potenziale ribasso di un altro 40% dopo il crollo del 50% negli ultimi tre mesi.

In Europa, intanto, la crisi del settore ha spinto Audi a predisporre un duro piano di riduzione di 7.500 posti di lavoro entro il 2029 negli stabilimenti tedeschi con i primi 6mila posti di lavoro che saranno tagliati entro il 2027.

L'accordo con i sindacati non prevede licenziamenti fino al 2033 e punta a uscite naturali o volontarie; l'obiettivo è mantenere i siti produttivi con investimenti per 8 miliardi fino al 2029 in Germania per completare il passaggio alla mobilità elettrica. In compenso il taglio della forza lavoro porterà a risparmi di oltre un miliardo di euro l'anno nel medio termine.