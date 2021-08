Il bollo auto? Cosa cambia per benzina, metano e gpl

Come noto, il costo del bollo auto subisce delle variazioni a seconda dei kilowatt, che sono indicati sotto la voce P.2 del libretto di circolazione, e della classe ambientale di riferimento, secondo tali parametri:

1)Per le auto Euro 0 fino a 100 kilowatt di potenza si spendono 3 euro per kW. Per ogni kW oltre i 100 il costo sale a 4,50 cadauno;

2)Per le auto Euro 1 fino a 100 kilowatt di potenza si spendono 2,90 euro per kW. Per ogni kW oltre i 100 il costo sale a 4,35 cadauno;

3)Per le auto Euro 2 fino a 100 kilowatt di potenza si spendono 2,80 euro per kW. Per ogni kW oltre i 100 il costo sale a 4,20 cadauno;

4)Per le auto Euro 3 fino a 100 kilowatt di potenza si spendono 2,70 euro per kW. Per ogni kW oltre i 100 il costo sale a 4,05 cadauno;

5)Per le auto Euro 4/5/6 fino a 100 kW si spendono 2,58 euro a kW, 3,87 euro per ogni kW oltre i 100.

L'importo si riduce dunque progressivamente con l'aumento di livello della classe ambientale, con l'obbiettivo di incentivare e agevolare l'acquisto di nuove auto a basse emissioni.

Veicoli a metano o gasolio

Esistono degli ulteriori piccoli incentivi per i possessori di auto alimentate a metano e a gpl, piuttosto che a benzina. In commercio queste ultime hanno in genere costi inferiori, tuttavia il livello di consumi e di inquinamento è maggiore. Per dare, quindi, un'ulteriore spinta all'acquisto di vetture a metano e gpl è prevista un'agevolazione fiscale: Si tratta della riduzione del 75% della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina, destinata ad autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a Gpl o gas metano, purché siano essi conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti.

In alcune regioni, come Piemonte, Liguria, Lombardia, Puglia e le Province Autonome di Bolzano e Trento, sono stati stabiliti ulteriori benefici per i proprietari di veicoli a metano.

Auto elettriche

Per incentivare l'acquisto di auto elettriche, è invece prevista l'esenzione del pagamento per 5 anni. Alcune Regioni, inoltre, hanno deciso di allungare il termine, pur con tempistiche differenti. Allo scattare della scadenza, il titolare dell'auto avrà uno sconto del 75 % sull'importo del bollo. Oltre a ciò, l'auto elettrica beneficerà anche di uno sonto sulla polizza Rc auto, oltre a delle agevolazioni per quanto riguarda la circolazione.

Nello specifico, in Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e nella provincia autonoma di Bolzano la sospensione del pagamento della tassa di circolazione è pari a 5 anni, purché si tratti di veicoli elettrici al 100%. Dopo i 5 anni si offre semplicemente uno sconto sulla tassa dovuta, nella misura del 75% del totale. Veneto, Abruzzo, Lazio, Umbria, Basilicata, Campania e Sicilia concedono invece un'esenzione di soli 3 anni. Il Piemonte prevede una totale esenzione anche oltre il quinto anno, così come la Lombardia.