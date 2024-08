Bankitalia, focus di Panetta su euro digitale e AI

Ascolta ora 00:00 00:00

La Banca d'Italia «continua a lavorare per rafforzare il sistema finanziario, per accrescerne la capacità di affrontare i rischi che possono emergere dalla transizione digitale, in una fase dominata dall'innovazione tecnologica». Così scrive il governatore Fabio Panetta, nell'introduzione alla revisione del piano strategico 2023-2025 della banca pubblicato a un anno e mezzo dall'avvio.

«Nell'esercizio delle nostre funzioni - scrive Panetta - operiamo per promuovere la transizione energetica e ambientale, ponendo le condizioni per la digitalizzazione dei processi aziendali e dei servizi resi alla collettività. Siamo convinti della necessità di valorizzare il ruolo della banca sul territorio - prosegue - e di dover riservare particolare attenzione allo sviluppo del nostro capitale più importante: le persone, le loro competenze e conoscenze e la loro dedizione al lavoro». Il piano conferma i cinque obiettivi fissati 18 mesi fa, da conseguire attraverso 17 piani d'azione. Tenendo conto dell'evoluzione del contesto, si legge, vengono incluse nuove attività, tra cui rilevano quelle connesse all'attuazione di importanti pacchetti normativi, al rafforzamento della resilienza operativa dei processi e dei servizi Ict a maggiore criticità e allo sviluppo di metodologie, strumenti e competenze di intelligenza artificiale generativa.

Nella lettera di introduzione al piano aggiornato, il governatore aggiunge che esempi concreti del cambiamento in atto nel modo di operare della banca «sono rappresentati dalla costituzione dell'Unità euro digitale e dall'approfondimento delle tecniche di intelligenza artificiale generativa. Sfide, queste ultime, che richiedono professionalità, impegno e determinazione, ma anche una riflessione critica, soprattutto sui profili etici».

Panetta aggiunge che le priorità strategiche delineate nel Piano di via Nazionale «ispirano una cultura organizzativa che mira a rafforzare il senso di appartenenza e a valorizzare la collaborazione, l'apprendimento continuo e l'assunzione consapevole dei rischi. È fondamentale che l'intera compagine aziendale sia motivata a contribuire attivamente con le idee e con l'impegno a conseguire gli ambiziosi obiettivi del piano strategico».