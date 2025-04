Bce, Schnabel non chiude sui tagli

Ascolta ora 00:00 00:00

L'inflazione in Europa è rientrata su livelli compatibili con il target del 2% fissato dalla Bce, e il merito, secondo la tedesca Isabel Schnabel (in foto), che partecipa all'esecutivo e falco, è anche della politica monetaria di Francoforte. «L'inflazione è scesa in tempi relativamente brevi, in parte grazie alla nostra politica monetaria, e ora è in linea con il nostro obiettivo del 2%», ha affermato intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Quindi credo sia giusto dire che, ad oggi, questo sembra un atterraggio morbido», ha aggiunto.

Le parole di Schnabel giungono mentre i mercati scommettono con crescente sicurezza su un taglio dei tassi d'interesse già nella riunione di aprile della Bce. Dopo l'annuncio dei dazi Usa e il calo delle quotazioni del petrolio, le probabilità di un allentamento monetario sono balzate al 100%, secondo i contratti sugli overnight index swap. Si guarda anche a giugno per un secondo taglio. Nel suo intervento Schnabel ha lanciato anche un monito sulle prospettive di lungo periodo: «Nelle prossime settimane dovremo analizzare attentamente che cosa implicano gli eventi recenti per lo sviluppo dell'inflazione e della crescita», ha detto. Secondo Schnabel, «l'Ue non è nata per fregare gli Stati Uniti, ma per far prosperare l'Europa.

Oggi è un imperativo garantire che l'Europa sia in grado di resistere ai venti contrari». E sulla fragilità del contesto attuale ha concluso: «Qualcuno pensa che il Liberation day poteva essere il picco dell'incertezza, non sono così certa che sia effettivamente così».