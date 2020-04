Hai il tumore o sei disabile? Il bonus non ti spetta

Una situazione surreale ma che purtroppo risulta amaramente veritiera per coloro che possiedono la partita Iva e sono malati oncologici o hanno una disabilità: per loro non è previsto il bonus da 600 euro. Come riportato dall'edizione odierna di Libero, le norme contenute nel decreto Cura italia e in quello Liquidità escludono dal contributo gli autonomi "malati e invalidi" che hanno una "pensione-assegno" di invalidità (le cui cifre variano dai 180 ai 350 euro) grazie ai contributi versati. Una vera e propria beffa per chi ha perso il lavoro ed è per giunta malato, che invece andrebbe tutelato in questa fase di crisi.

La denuncia è arrivata dall'Ail (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma), dalla Fand (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità), dalla Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), dalla Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) e dall'Uniamo (Federazione delle associazioni di persone con malattie rare d'Italia) che hanno inviato una lettera al governo per chiedere dei chiarimenti: come è possibile che per gli autonomi che hanno disabilità non è previsto il contributo per i liberi professionisti danneggiati dall'emergenza Coronavirus? Si è trattata di una vista o di un'esclusione voluta?

"È una vergogna"

Le associazioni hanno voluto sottolineare che il reddito di ultima istanza ai lavoratori autonomi " spetta anche se il lavoratore percepisce un assegno di invalidità civile ", mentre è negato a chi percepisce un assegno ordinario di invalidità, denominato in alcuni casi pensione, " una provvidenza di natura previdenziale erogata dall'Inps e dalle casse di previdenza professionali ai lavoratori iscritti e che hanno versato un certo numero di contributi per un certo numero di anni ". Dunque viene intesa come una prestazione previdenziale " ben diversa nelle premesse, nelle finalità e negli importi, rispetto alle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia, riconosciute a chi cessa la propria attività ". Lo strumento di tutela è praticamente negato " in modo discriminatorio ai lavoratori in condizione di maggiore fragilità ".