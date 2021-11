Calcolate così il costo della bolletta? Attenzione al dettaglio...

Con l'avvicinarsi del mercato libero dell'energia sta diventando sempre più importante per i consumatori il sapersi muoversi tra i costi che dovranno sostenere per le loro utenze. In più articoli abbiamo ricordato quanto sia importante saper leggere la propria bolletta al fine di rendersi conto se le spese riportate in fattura siano esatte o anche per avere qualche informazione in più e decidere, eventualmente, di cambiare operatore.

Resta ancora poco tempo prima che tutte le utenze siano a mercato tutlibero quindi meglio attrezzarsi e sapere cosa ci si deve aspettare sulla voce costi; sia chiaro, conoscere a quanto ammonta il totale della bolletta della luce non sarà, poi, così diverso ma meglio attrezzarsi.

Utilizzare un comparatore per calcolare il prezzo medio della bolletta sul mercato libero

A differenza del mercato tutelato in cui il prezzo veniva fissato trimestralmente dall'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) senza possibilità di variazioni sino al periodo successivo, lo stesso non si potrà fare con il mercato libero, in cui saranno i fornitori a stabilire il prezzo di vendita mentre il consumatore potrà decidere se bloccare la propria tariffa per almeno 12 mesi o seguire l'andamento di mercato, con le conseguenti oscillazioni (a rialzo o ribasso) dei prezzi.

Per capire quale sarà il costo medio della bolletta luce, in questo momento è consigliabile utilizzare un comparatore di tariffe che è in grado di dire quale sarà la spesa totale mensile a seconda della tipologia di contratto che si sceglierà e/o a seconda di alcuni parametri quali, ad esempio, la composizione del nucleo familiare (quante persone) e la tipologia e numero di elettrodomestici presenti in casa (ricordandosi di quali sono maggiormente Energivori).

Come riportato in un articolo della GazzettadiMilano.It il passaggio al mercato libero dovrebbe essere alquanto conveniente, ad esempio, in provincia di Milano considerando la possibilità che vi sia una risparmio di 57,93 euro per la luce e 54,18 euro per il gas all’anno. "In totale, dunque, nella provincia di Milano, attivando le migliori offerte per luce e gas si possono risparmiare fino a 112,11 euro annui ”.

Quale offerta luce scegliere per risparmiare

Tra mercato libero e mercato tutelato non ci saranno differenze, invece, rispetto al fatto che alcune tariffe saranno certamente più convenienti di altre come, ad esempio, la Dual Fuel che consiste nell'attivazione di un contratto per la fornitura di luce e gas da parte dello stesso provider, ottenendo uno sconto notevole sia sotto il profilo pratico (si avrà una bolletta unificata) che sotto quelle economico considerando che si dovrebbero abbattere i cosiddetti costi di gestione dell'utenza, dato che il fornitore sarà lo stesso.

Difatti, il Dual Fuel sono tariffe per cui le società di luce e gas, al fine di incentivare i clienti a sottoscrivere un contratto unico con loro, potrebbero stabilire degli sconti speciali e dei servizi extra gratuiti. Inoltre, con questo sistema è possibile avere: