C'è il salasso sulla bolletta? La mossa per risparmiare il 22%

Un aumento del 3,8% sulla bollette dell'elettricità e del 3,9% per il gas. Nel secondo trimestre del 2021 il costo delle forniture luce e gas sono aumentate con "buona pace" dei consumatori che, in questo momento di difficoltà economiche che si protrae da oltre un anno, di certo avrebbero preferito risparmiare qualcosa da mettere nel portafoglio familiare.

Così non è - come scritto in un precedente articolo de IlGiornale.It - nonostante gli aumenti risparmiare è possibile arrivando a poter abbattere il costo delle proprie bollette sino al 22% in meno.

Andiamo per ordine e vediamo il costo di luce e gas per tre differenti categorie di soggetti (single, coppie e famiglie composte da quattro persone) confrontando i prezzi attraverso il sito di comparazione tariffe SOStariffet.it.

Quanto consumano in media gli italiani

In media una persona utilizza, durante l'anno, 1.400 kWh per la lue e 500SMC di gas. Complessivamente, in 12 mesi - secondo le tariffe di gennaio - avrebbe speso 590 euro (268 per la luce e 322 per quella di gas); con l'incremento delle tariffe, però, da aprile i costi sono aumentati del 3,94%, facendo passare la spesa annuale a 611 euro, di cui 276 euro per la luce e 334 per il gas.

Per le coppie, invece, prendendo ad esempio il costo medio di Milano, il fabbisogno annuale di luce è di circa 2.400 kWh e 800 Smc di gas per un complessivo di 921 euro che arriva, con i rincari, a 970 euro.

Infine, per quanto riguarda le famiglie, il consumo medio er quattro persone è di 3.400 kWh per la luce e 1400 Smc per il gas con un costo totale annuo, riferendosi alle tariffe di gennaio, che si sarebbe attestato a 1.408 euro ma che, con gli aumenti del secondo trimestre, arriverebbe ad oltre 1.700 euro; si tratta, quindi di 300 euro in più.

Come fare a risparmiare?

Oltre a fare attenzione nell'utilizzo degli elettrodomestici può essere utile la continua comparazione delle migliori offerte sul mercato per valutare, eventualmente, in cambio del proprio fornitore o passare, con il dual fuel, ad un operatore unico per entrambi i servizi richiesti.

Cccorre ricordarsi, però, che si sta entrando nell'era del mercato libero dell'energia che potrebbe rappresentare una grande occasione per i consumatori.

Difatti, utilizzando i vari siti di comparazione presenti, è possibile trovare offerte disponibili nel mercato libero dell’energia e del gas naturale permettono sempre di risparmiare rispetto alle promozioni del mercato tutelato. Prendendo come esempi le tre categorie di cui si è scritto sopra, ad esempio: