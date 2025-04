Bonomi punta sulla salute. Acquisizione da 1,2 miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Investindustrial, attraverso Healthco Investment, ha sottoscritto un accordo per acquisire Dcc Healthcare dal gruppo irlandese Dcc Plc, quotato nel Regno Unito (ieri ha ceduto il 4,5%) e attivo nei settori energia, sanità e tecnologia. L'operazione attribuisce alla società obiettivo un enterprise value complessivo di 1,05 miliardi di sterline (circa 1,23 miliardi di euro), su base cash-only e priva di indebitamento, inclusivo di un corrispettivo differito di 130 milioni di sterline da versare entro due anni. Il closing è tuttavia atteso per il terzo trimestre del 2025.

Con questa acquisizione, Investindustrial mira a valorizzare le due divisioni principali di Dcc Healthcare: Hbi, Cdmo focalizzato su integratori alimentari innovativi e cosmetici, e Vital, produttore di dispositivi medici di alta qualità. Entrambe operano in mercati in espansione e si prestano a una strategia di crescita «sia organica sia tramite M&A», si legge nella nota, coerente con l'approccio buy-and-build del fondo.

Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2024, Dcc Healthcare ha realizzato ricavi per 859,4 milioni di sterline e un utile operativo rettificato di 88,1 milioni di sterline, pari al 13% dell'utile operativo del gruppo Dcc. La decisione di cedere la divisione è maturata dopo una revisione strategica, annunciata nel novembre 2024, che ha portato Dcc a focalizzarsi sul core business dell'energia.

Andrea C. Bonomi (in foto), presidente dell'advisory board di Investindustrial, ha sottolineato come Hbi e Vital siano «leader nei rispettivi settori» e dotate di «relazioni solide e durature con i clienti». L'operazione, ha aggiunto, permette di «proseguire un percorso di crescita internazionale» attraverso acquisizioni complementari. Anche Donald Murphy, Ceo di Dcc, ha espresso soddisfazione, affermando che Dcc Healthcare è «una realtà con posizioni di mercato consolidate» e che la transazione riflette un «impegno condiviso verso una crescita sostenibile».

L'operazione ha visto coinvolti, in qualità di advisor finanziari, Barclays e

Moelis & Company per Investindustrial, e JpMorgan per Dcc plc. Sul fronte legale, hanno affiancato Investindustrial gli studi Milbank, Chiomenti e Paul Weiss, mentre Dcc è stata assistita da Cleary Gottlieb e William Fry.