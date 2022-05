Bonus bollette retroattivo, ecco come averlo

Una proroga di altri tre mesi del bonus bollette per dare un po’ di “ossigeno” ai consumatori italiano che stanno già risentendo del rincaro dei prezzi di beni e servizi.

Il decreto aiuti, tra le misure di contrasto al caro energia, ha inserito delle modifiche al bonus allargando la platea dei beneficiari e rendendolo retroattivo per colori i quali ne avranno diritto secondo i nuovi criteri.

Vediamo di cosa si tratta e come funziona

Cosa è il bonus bollette e cosa è cambiato

Si tratta di uno sconto sulla bolletta che è stato previsto dal Governo e reso operativo dall'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) al fine di assicurare, per le famiglie in condizione di disagio economico e fisico, un risparmio sulla spesa in fattura dell’energia.

Precedentemente al decreto energia, potevano accedere al bonus sociale tutti i cittadini con Isee non superiore agli 8.265 euro, tetto innalzato, negli scorsi messi con il Decreto Energia, facendo passare il valore fino a 12mila euro. Inoltre, per le famiglie più numerose (con almeno 4 figli a carico) il tetto passa a 20mila euro.

L’innalzamento del tetto ha ampliato la platea delle famiglie beneficiarie che ora potranno richiederne l’accesso. Inoltre, con il Dl 50/2022 il periodo di validità del bonus è stato prorogato di ulteriori tre mesi.

Come richiedere il bonus anche in modo retroattivo

Il riconoscimento del bonus bollette è automatico; una volta richiesto l’Isee l'ARERA, sulla base dei dati condivisi dall'Inps e alla composizione del nucleo familiare fa partire il riconoscimento dello sconto in bolletta.

Non è necessario, dunque, presentare un'apposita domanda al proprio Comune e la stessa cosa vale nel caso in cui si possa accedere in modo retroattivo. Nei fatti, se un nucleo famigliare ha un ISEE inferiore a 12mila euro, lo sconto sarà riconosciuto da gennaio scorso e, dunque, si otterrà un rimborso tramite le bollette dei mesi successivi.