Byd punge Stellantis sulle parole di Filosa

Il conflitto tra la cinese Byd e Stellantis in Germania non è solo una questione di numeri, ma anche di orgoglio e di antiche appartenenze. Alfredo Altavilla, ex numero due di Fca ai tempi di Marchionne, oggi è advisor di Byd. E nella replica ai vertici di Stellantis, ha usato i numeri come armi. Tutto è cominciato con una dichiarazione di Antonio Filosa, ad di Stellantis, secondo cui "Leapmotor ha venduto più di Byd in Germania". Pronta è arrivata la risposta di Pechino, che in una nota ufficiale ha precisato che "con 8.610 immatricolazioni nei primi otto mesi dell'anno Byd si è imposta davanti a Leapmotor, che ha immatricolato solo 3.536 unità". Non solo. "Nei segmenti Bev (tutto elettrico) e Phev (ibride plug-in), sempre nello stesso periodo, Byd ha fatto sapere di aver immatricolato rispettivamente 5.852 Bev e 2.757 Phev, superando le 3.088 Bev e le 448 Phev di Leapmotor", si legge in una nota. E per sottolineare ancora di più il primato rispetto a Stellantis, Byd ha aggiunto di aver superato Alfa Romeo "che ha immatricolato solo 5.226 unità, di cui solo 140 vetture Bev e 34 vetture Phev" e anche Jeep avvicinandosi a grandi passi anche verso "il sorpasso in assoluto in cui la differenza in termini di volumi è di 278 unità".

Stellantis, dal canto suo, ha ricordato che le parole di Filosa erano riferite "solo al mese di agosto, quando Leapmotor è stato effettivamente il marchio cinese leader nel Paese, con il maggior numero di immatricolazioni di Bev e la quota di mercato più alta".