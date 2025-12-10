Campbell's conquista il perino San Marzano

La domenica in Italia profuma di salsa di pomodoro, quella fatta dalle nonne con le migliori passate del nostro territorio e, da oggi, molte di queste saranno marcate Campbell's. Proprio quelle rappresentate nel 1962 da Andy Warhol. Ieri, il famoso marchio di conserve americano ha infatti acquisito il 49% del gruppo La Regina di San Marzano, un gruppo alimentare italiano specializzato nella produzione e distribuzione di conserve di pomodoro e salse pronte di alta qualità, basate sulla valorizzazione degli ingredienti Made in Italy, puntando così sulla qualità e sulla tradizione italiana del pomodoro San Marzano (il celebre perino per i lombardi). L'accordo siglato prevede il pagamento di 286 milioni di dollari (circa 245 milioni di euro) in due diverse tranche: la prima da 146 milioni alla chiusura della transazione e la seconda, da 140 milioni, a un anno dalla chiusura, pagabili anche in azioni Campbell's purché queste non superino il 19,9% del capitale sociale. Un ulteriore elemento distintivo dell'accordo è la previsione di meccanismi opzionali sul restante 51% delle quote. Secondo quanto previsto, Campbell's potrà esercitare un'opzione call a partire dal primo anniversario della chiusura e fino al decimo anno successivo, garantendo così alla società statunitense la possibilità di assumere gradualmente il controllo totale di La Regina San Marzano.

L'annuncio dell'acquisizione arriva lo stesso giorno in cui la storica azienda conserviera statunitense ha pubblicato i dati relativi al primo trimestre dell'anno fiscale 2026 (terminato il 2 novembre 2025), con un fatturato netto in diminuzione del 3% a 2,68 miliardi di dollari (rispetto alla stima degli analisti di 2,66 miliardi), con una variazione organica dell'1%.

Puntare sulla società italiana significa guardare alla qualità, scommettendo sulle potenzialità dei prodotti Made in Italy e sul fascino che questi hanno anche negli Stati Uniti. Perché, come ha commentato il ceo Mick Beekhuizen, "i consumatori sono molto metodici nei comportamenti d'acquisto e puntano su prodotti per la ristorazione, che offrono qualità, praticità e valore".