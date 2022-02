"Pronti 7,5 miliardi". In arrivo decreto del governo contro il caro bollette

Il rincaro delle materie prime e del costo dell'energia elettrica è diventato un salasso insopportabile per le famiglie ma anche per le imprese, incapaci di far fronte all'aumento esponenziale dei costi di produzione. Le misure fin qui messe in campo del governo, per quanto abbiano in parte attutito il contraccolpo, si sono dimostrate insufficienti, tanto che l'esecutivo guidato da Mario Draghi si prepara a varare nuove misure con il Consiglio dei ministri convocato per oggi, venerdì 18 febbraio, nel primo pomeriggio.

Stando a quanto si apprende da fonti governative, il governo è pronto a stanziare circa 7,5 miliardi di euro. Il decreto verrà portato sul tavolo del Consiglio dei ministri per avere l'approvazione dell'esecutivo. Si tratta di una manovra complessa, che non solo replicherà, per il secondo trimestre, le misure di contenimento dei rincari di luce e gas per famiglie e imprese già adottate anche nel primo trimestre. Le fonti governative riferiscono che introdurrà interventi strutturali per lo stoccaggio e per l'aumento della produzione di gas nazionale. Alla luce di quanto accade sul confine tra Ucraina e Russia e in merito alla crisi internazionale, l'aumento delle risorse interne tramite l’estrazione può contribuire a ridurre la pressione e a rendere maggiormente autonoma l'Italia per la produzione energetica.

Il decreto prevede anche sostegni ai Comuni per coprire gli extra-costi per le bollette, risorse ad hoc per gli impianti sportivi, in particolar modo per le piscine. Ancora non sono stati forniti dati certi sugli stanziamenti, in quanto sarebbero ancora in corso i calcoli definitivi per indicare le risorse, ma per lo sport, l'istanza portata al tavolo dal ministro Giancarlo Giorgetti, potrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni di euro di contributi.

Dei 7,5 miliardi previsti nella manovra, circa 1 andrebbe al settore industriale dell'automotive come incentivo per spingere gli italiani a cambiare il loro parco auto dirigendolo verso soluzioni elettriche. È previsto in tal senso lo stanziamento di 800 milioni di euro nel 2022, che una volta a regime diventeranno 1 miliardo l'anno.

La manovra prevede stanziamenti anche per la struttura commissariale, la quale dovrebbe ricevere 250 milioni per l'acquisto dei farmaci antivirali e 15 milioni dovrebbero essere destinati al fondo per le famiglie degli operatori medici e sanitari deceduti a causa del Covid, che nei giorni scorsi avevano lamentato di non essere stati presi in considerazione dall'esecutivo.