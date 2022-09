Il pane mai così costoso: cosa succede nel carrello

Anche il pane adesso costa un occhio della testa: secondo le stime di Eurostat, in Europa costa il 18% in più rispetto a un anno fa. I dati riguardano il mese di agosto ma nelle ultime settimane non è comunque cambiato nulla. Secondo gli esperti, il motivo principale risiede nell'invasione russa in Ucraina " che ha notevolmente turbato i mercati globali poiché Russia e Ucraina sono stati i principali esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi (in particolare girasoli) e fertilizzanti" .

Dove costa di più

In Italia possiamo ritenerci fortunati perché aumenti mostruosi si sono registrati soprattutto in altri Paesi: l'Unghiera si trova al primo posto di questa speciale classifica con un +66% rispetto al mese di agosto 2021; subito dietro c'è Lituania (+33%), terzo posto per Estonia e Slovacchia (entrambe +32%). Meno intensi, invece, gli aumenti in Olanda e Lussemburgo (+10%) e Francia (+8%). Dicevamo del nostro Paese: se la media europea è del 18%, il Codacons ha fatto sapere che i rincari da noi sono stati del 13,6%. " La causa è ancora una volta da ricercarsi nel conflitto scoppiato in Ucraina e nella conseguente escalation dei costi delle materie prima, cui si associa nel nostro paese anche l'emergenza energia ", scrive l'Associazione.

Tutti gli altri aumenti

Ma non è finita con il pane: anche altri prodotti risentono della guerra in corso del caro-energia: è il caso della pasta i cui prezzi, secondo gli ultimi dati Istat, in Italia sono aumentati del +25,8% ad agosto con l'olio di semi addirittura con un +62,2% mentre la farina ha subìto aumenti medi del +23%. " Considerata la spesa annua delle famiglie, nel 2022 un nucleo di 4 persone si ritrova a spendere solo per pane e cereali ben 175 euro in più rispetto allo scorso anno, proprio a causa dei pesanti incrementi dei listini al dettaglio ", sottolinea il Codacons.

"Bisogna tagliare l'Iva"

Chiaramente, le associazioni di categoria sono già sul piede di guerra. " Serve un intervento urgente per tagliare l'Iva sui generi di prima necessità, a partire dagli alimentari ", ha sottolineato Assoutenti commentando i dati Eurostat sui rincari del pane in Europa e in Italia nel mese di agosto. " Da mesi denunciamo come i prezzi dei generi alimentari abbiano raggiunto in Italia livelli insostenibili - ha spiegato all'Adnkronos il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi - Un allarme confermato anche dall'Istat che ad agosto registra per la voce 'alimentarì una inflazione del +10,5%. Ciò equivale ad una maggiore spesa annua, solo per il cibo, pari a +786 euro per una famiglia con due figli ".