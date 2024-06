Casa, Idealista passa a Cinven. Il portale pagato 2,9 miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Terzo passaggio di mano per Idealista, il portale immobiliare per la ricerca delle case online. Dopo l'acquisizione del 2015 da parte dei fondi gestiti da Apax e quella del 2020 per mano del private equity svedese Eqt, stavolta a mettere le mani sulle «case online» di Italia, Spagna e Portogallo è Cinven.

Il fondo di investimento svedese ha messo sul piatto 2,9 miliardi pagando a Eqt una generosa plusvalenza; all'epoca la società fu rilevata per 1,32 miliardi. Ceduta anche la quota dei fondi gestiti da Apax e Oakley, che erano rimasti nel capitale rispettivamente con il 17% e l'11% di Idealista. Eqt manterrà invece una quota societaria pari al 18% per continuare a coinvestire. Allo stesso modo anche il presidente e fondatore Jesús Encinar manterrà la sua partecipazione e continuerà a gestire l'azienda dall'Italia.

L'operazione è stata siglata a Madrid ed è in attesa delle autorizzazioni regolamentari, che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. PerJesus Encinar, l'ingresso di Cinven e la riconferma di Eqt sono «un'ottima notizia per Idealista e il suo team».Il fondatore del portale dichiara infatti una condivisione dei valori tra le due aziende come innovazione e sostenibilità.

Per Jorge Quemada,socio e amministratore delegato di Cinven, il nuovo capitolo che lega Cinven a Idealista, rappresenta un'opportunità importante per il fondo. Voci su un nuovo cambio di proprietà avevano iniziato a diffondersi all'inizio del 2024 e, a febbraio, Reuters aveva rivelato che Eqt si era affidata a Morgan Stanley per valutare l'ipotesi della vendita. Allora la valutazione stimata per la piattaforma era di circa 2,5 miliardi di euro, debito incluso. Gli ultimi dati di bilancio noti, riferiti al 2022, parlano di un fatturato consolidato di 218 milioni di euro per la società spagnola, in aumento del 22% rispetto all'anno precedente, e di un ebitda di circa 79 milioni. Tuttavia, il bilancio registra anche perdite contabili per 82 milioni di euro nel 2022. Inoltre, a febbraio Idealista ha rifinanziato 300 milioni di euro di debito con scadenza nel 2029.

Ciò che trapela dall'operazione è sicuramente la volontà di preservare la continuità nella leadership di Jesús Encinar, ma anche l'impegno da parte di Cinven nel supportare Idealista con le risorse necessarie per le sua crescita futura.

Durante il trimestre marzo-maggio 2024, i principali portali immobiliari di Idealista nei tre Paesi (in Italia idealista.it, casa.it e attico.it; in Spagna idealista.com e yaencontre.com; in Portogallo idealista.pt) hanno registrato oltre 368 milioni di visite da parte degli utenti.