Cresce il rebus dividendi per Fca, Cnh e Ferrari

Spostata dal 16 aprile a fine giugno l'assemblea degli azionisti di Fca, con tutte le incognite che riguardano il dividendo ordinario per il 2019 (1,1 miliardi) e quello «extra» (5,5 miliardi) legato alla fusione con Psa (che pure ha posticipato l'assemblea al 25 giugno)), si guarda ora alle altre due assisi della galassia Exor: Cnh Industrial e Ferrari. Lo stesso esempio di Fca potrebbe essere seguito a breve da Cnh Industrial (e qui la cedola per il 2019 è di 243 milioni). Per il Cavallino rampante, a ieri, l'assemblea restava confermata per il 16 aprile (distribuzione di un dividendo pari a 1,13 euro per azione ordinaria, ovvero circa 210 milioni, l'8% di incremento rispetto alla erogazione precedente). Il tema cedole è comunque al centro dell'attenzione del mercato.

«Il rinvio deciso da Fca - commenta Roberto Russo, ad di Assiteca Sim - è un atto di responsabilità del management, in quanto la capacità di reagire tempestivamente a uno scenario avverso è un fattore chiave in grado di orientare in modo favorevole il destino della società. Oggi la disponibilità di cassa rappresenta il bene più prezioso per Fca, all'interno di uno scenario di breve termine semi-apocalittico caratterizzato dal quasi azzeramento dei ricavi e da un piano di investimenti da rimodulare radicalmente; allo stesso tempo, l'operazione di fusione Fca-Psa assume più che mai una valenza strategica: le sinergie di costi, stimate in 15 miliardi nei prossimi 4 anni, rappresentano un tesoro ormai irrinunciabile».

Secondo Russo, «Fca e Psa hanno preso giustamente tempo per valutare una modifica dei termini della fusione con l'obiettivo di mantenere immutato il rapporto di concambio: una soluzione potrebbe essere quella di sospendere l'erogazione del dividendo ordinario delle due società, non procedere più allo scorporo della società di componentistica Faurecia a favore degli azionisti Psa e, infine, ridurre l'entità del dividendo straordinario a favore degli azionisti Fca da 5,5 a 3,5 miliardi; l'effetto combinato sarebbe quello di trattenere una maggior liquidità nella società post fusione per circa 6,3 miliardi, garantendo il medesimo rapporto di concambio agli azionisti delle due società (50% a testa)».

L'ad di Assiteca Sim guarda poi a Cnh Industrial e Ferrari: «Quanto a loro - puntualizza - ritengo plausibile, per i motivi sopra elencati, che la prima sospenda l'erogazione del dividendo ordinario e la seconda, meno impattata dal coronavirus per la peculiarità del suo modello di business, possa confermarlo, magari trasformandolo prudenzialmente in uno stock dividend».

Intanto, lo scenario automotive determinato dall'emergenza Covid-19 è sempre più difficile. «Siamo di fronte a una sfida senza precedenti», rileva Fu Binfeng, presidente di Oica, la federazione internazionale dei costruttori di automobili. «In particolare - osserva - quella del coronavirus potrebbe essere la peggior crisi, come impatto, sull'industria automobilistica».