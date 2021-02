Volete che la vostra auto duri? Ecco tutte le "mosse" decisive

Con la crisi economica seguita all'emergenza sanitaria tante famiglie hanno dovuto tirare la cinghia: ecco perché, oggi più che mai, prendersi cura al meglio della propria auto può permettere di evitare spese impreviste legate a guasti costosi e consente di allungare la vita al mezzo in attesa di momenti migliori.

Importante in primis tenere d'occhio il libretto per prendere visione delle manutenzioni programmate e del tagliando. Quando arriva il momento del tagliando, il proprietario può optare per una soluzione differente rispetto ai centri ufficiali di assistenza del marchio della vettura, specie se troppo cari. Ci si può, infatti, rivolgere anche a strutture indipendenti, delle officine specializzate in grado di eseguire tagliandi senza tuttavia far decadere la copertura. Sempre più spesso, al giorno d'oggi, è inoltre possibile conoscere in precedenza il costo dell'operazione visitando il sito web delle officine che rientrano nella rosa di scelte del proprietario del mezzo. Alcune di queste, tra l'altro, propongono pezzi di ricambio nuovi per auto datate a prezzi decisamente vantaggiosi.

Altra precauzione di cui tener conto, come ha ricordato anche il Corriere, per evitare danni molto costosi al motore, nel caso in cui ci si riferisca a mezzi con cinghie e tenditori, è la scrupolosa attenzione al chilometraggio indicato dalla casa produttrice per provvedere alla sostituzione dei pezzi.

È buona abitudine controllare almeno ogni 2mila km, o una volta al mese, i livelli di olio e liquido di raffreddamento. Il livello dell'olio si può valutare tramite l'astina graduata: questo non deve scendere al di sotto del "minimo", nel caso ciò accada è bene rabboccare il serbatoio. La tacca "over max" delle vetture diesel è un campanello d'allarme: nel caso in cui venga raggiunta risulta necessario recarsi in officina per sostituire l'olio.

Il livello di liquido di raffreddamento risulta invece visibile dall'esterno: in caso di necessità, bisogna rabboccare il fluido, acquistandone uno compatibile con quello già in uso.

Grande attenzione va data anche agli pneumatici, la cui pressione va verificata almeno una volta al mese e sempre in caso di variazioni di temperatura. Per quanto riguarda l'usura, è bene prendere come riferimento almeno i parametri del codice della strada (limite 1,6 mm di spessore per i tasselli del battistrada). Tagli, crepe o "ernie" sono pericolosi segnali di usura della struttura, a causa dei quali bisogna prevedere una rapida sostituzione degli pneumatici: per risparmiare si può optare per le seconde/terze linee dei costruttori "premium".

Per evitare pericoli oltre che costosi danni a dischi/tamburi (a seconda dell'impianto frenante installato sulla propria autovettura), è bene far sottoporre a verifica l'usura dei freni a un meccanico tra i 25 ed i 40mila chilometri percorsi dal proprio mezzo.

Altro imprevisto che può accadere in un'auto vecchia è l'opacizzazione dei fanali, elemento che può portare problemi durante la revisione periodica. Per risparmaire, invece che alla più costosa sostituzione (300/700 euro circa) si può pensare a far ripristinare la trasparenza. Un'operazione che i carrozzieri sono in grado di fare, unitamente alla protezione del fanale tramite l'utilizzo di un prodotto specifico anti-UV: il prezzo è decisamente più contenuto (circa 150/200 euro per entrambi i fanali).

In caso di scheggiature al parabrezza, invece, è bene sapere che se il danno risulta abbastanza contenuto (con diametro inferiore a quello di una moneta da 2 euro) sarà comunque possibile effettuare una riparazione nei centri specializzati tramite un'iniezione di resine. Si evita così la costosa sostituzione del parabrezza attraverso un intervento di contenimento e consolidamento dal prezzo più accessibile (o completamente gratuito nel caso in cui la polizza assicurativa dell'auto preveda anche la "copertura cristalli"). Se il danno dovesse essere più ampio o peggiorasse col tempo (a causa soprattutto di sbalzi improvvisi di temperatura e vibrazioni) la sostituzione diventerebbe un'operazione non procrastinabile. In questo caso, qualora l'auto fosse dotata di telecamere per i sistemi Adas, bisogna ricordarsi di richiedere anche la certificazione della calibrazione.