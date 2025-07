Preatoni promossa da Intermonte: "Il suo vero valore è di 450 milioni"

Un valore stimato di 450,8 milioni di euro, pari a 51,2 euro per azione e quindi del 25% superiore a quello nominale oltre a una raccomandazione "Buy" (comprare, ndr) da parte degli analisti. Questa è la valutazione che Intermonte, attraverso la sua Websim Corporate Research, ha attribuito al gruppo Preatoni in un rapporto che ha suddiviso le partecipazioni in capo alla società in due settori di business: Hospitality and Tourism e Real Estate Development. Tuttavia, il gruppo fondato e presieduto da Ernesto Preatoni che negli anni Novanta ha inventato mete turistiche di grande richiamo come Sharm el-Sheikh, in Egitto, ha grandi potenzialità di ulteriori apprezzamenti.

"La divisione Hospitality and Tourism potrebbe raggiungere un valore di circa 950 milioni quindi con un potenziale upside ben oltre il 200% rispetto al nominale", spiega il rapporto di Intermonte. Inoltre, la divisione Real Estate Development sempre considerando uno scenario positivo, potrebbe raggiungere un valore di circa 330 milioni. In conclusione, il valore delle partecipazioni di Preatoni Group nelle due Divisioni diventerebbe rispettivamente di 770 milioni per l'Hospitality e 176 milioni per il Real Estate, per un totale di circa 946 milioni pari a 107 euro per azione.

All'inizio di quest'anno, Preatoni Group ha debuttato su Euronext Access+ di Parigi, mercato organizzatda Euronext che è la società a cui fa capo la Borsa di Parigi che è solitamente l'anticamera per le Piccole e medie imprese verso la quotazione su mercati regolamentati come l'Euronex Growth. Il gruppo, che nel 2024 ha totalizzato 67 milioni di euro di ricavi, realizza circa il 70% del suo fatturato nella divisione Hospitality and Tourism. In quest'ambito, il gruppo oggi possiede 5 strutture ricettive attive, di cui una è il celebre Domina Coral Bay di Sharm, in Egitto, tre sono in Italia e una Germania. In tutto, oltre 1.700 stanze e più di 200 tra ville e appartamenti.

Quanto alla divisione per lo sviluppo immobiliare, questa ha come braccio operativo la ProKapital la quale ha tra i suoi asset circa 250mila metri quadrati di terreni edificabili nei Paesi Baltici e in Medio Oriente.

Secondo le stime di Intermonte, Preatoni Group dovrebbe ottenere un Cagr (il tasso di crescita annuale composto, ndr) del 19% fino al 2023. Quanto all'Ebitda (il margine operativo lordo) che l'anno scorso è stato di due milioni, si prevede un incremento del 60 per cento.

Secondo gli analisti, le ambizioni di crescita sono supportate da un management con un "solido curriculum di successi" oltre a diversi progetti promettenti come Palazzo Preatoni a Dubai, la ricerca di opportunità in America Latina e le varie iniziative strategiche per la fidelizzazione della clientela.

MAst