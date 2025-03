La Difesa vola in Borsa. Leonardo mai così in alto

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ipotesi di un mega fondo tedesco per la Difesa e il vertice dei leader europei sull'aumento della spesa militare in programma giovedì, mettono le ali ai titoli di settore in tutta Europa. Come anticipato da il Giornale domenica (in foto), le società di settore sono in pieno rally e valgono ormai come quelle del lusso. Ieri Leonardo, spinta anche dall'avvio del suercarro Ue, ha aggiornato nuovi massimi storici a quota 44,78 euro (+16,13%), Fincantieri ha messo a segno un +4,38% a 9,86 euro, Iveco è crescita del 6,15% a 16 euro e Avio del 9,59% a 18,52 euro. Bene anche la svedese Saab (+11,5%), Thalés (+16,04%), Rheinmetall (+15,28%), Safran (+3,2%) e Bae Systems (+14,29%).

Gli occhi del mercato sono tutti puntati sul vertice tra i leader europei in programma giovedì sull'aumento della spesa per la Difesa. Giovedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che presenterà al Consiglio europeo un «piano completo» su come riarmare l'Europa, un tema «urgente», secondo la numero uno dell'esecutivo europeo. Ci dovrà essere «un'impennata nella difesa» e si dovrà «veramente aumentare in modo massiccio» la spesa per gli armamenti». Non solo, la bozza di conclusioni del vertice conterrebbe una «maggiore flessibilità nell'uso dei fondi strutturali». A mettere sprint ai titoli, poi, le indiscrezioni sulle prossime mosse di Berlino: i partiti coinvolti nelle trattative per formare il nuovo governo tedesco (Cdu Csu Spd) stanno infatti valutando di istituire due fondi speciali uno per la Difesa e un secondo per le infrastrutture. E gli advisor stimano che siano necessari circa 400 miliardi.

Intanto ieri è nata formalmente la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall per i mezzi militari terrestri: la Leonardo Rheinmetall Military Vehicles che ha sede

a Roma ed è posseduta in misura paritetica (50-50%) dai due gruppi della difesa italiano e tedesco: la nuova società ha ottenuto le autorizzazioni di Golden Power e Antitrust necessarie e sarà guidata da Laurent Sissmann.