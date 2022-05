Ecco come funziona il bonus condizionatori

Il caldo record di questi giorni ci ricorda che l'estate è ormai alle porte e non è il massimo soffrire fino a settembre. Ecco perché avere uno o più condizionatori nel proprio appartamento o villa è fondamentale per affrontare i lunghi mesi che abbiano di fronte. Il governo ha stabilito che sarà messo a disposizione un bonus del 50% anche come sconto sulla fattura finale.

La nuova installazione

Chi decide di installare un nuovo climatizzatore a pompa di calore, utile sia per l'aria fredda che d'inverno per quella calda (chiamato anche inverter), potrà usufruire della detrazione del 50% perché l'intervento rientra tra quelli considerati di ristrutturazione " in quanto si tratta di nuovo impianto, quindi di intervento di manutenzione straordinaria ", spiegano gli esperti a Repubblica. È chiaro che questa agevolazione sarà riconosciuta soltanto per case e abitazioni per il solo scopo abitativo, non è previsto quindi per aziende o uffici e non ci sarà la detrazione neanche per le abitazioni che si stanno costruendo. Trattandosi di "edilizia libera", il Comune di residenza non dovrà essere informato sui lavori.

Come ottenere la detrazione

Per poter utilizzare il bonus sarà necessario pagare con bonifico: la fattura dovrà contenere sia la data di acquisto sia quella dell' installazione, altrimenti si dovrà provvedere ad avere due fatture diverse. Per il bonus, poi, non potrà essere ammessa l'installazione "fai da te", quindi se non c'è la presenza di un tecnico competente perché per i condizionatori servono due cose: attestato di conformità e libretto d'impianto che possono rilasciare soltanto i professionisti del settore. I climatizzatori con la pompa di calore, poi, rientrano al 100% nella categoria di quelli a risparmio energetico perché viene ridotto l'uso invernale dei termosifoni e del gas. Anche questo è un quid in più per usufruire del bonus al 50% e chi li compra potrà sfruttare anche il bonus mobili pure se decide di scontare in fattura.

Come funziona con i mobili