Ecco quando scatta il nuovo tetto ai contanti

Limite al tetto dei contanti: grazie al bliz del centrodestra di alcuni giorni fa, il valore soglia è rimasto a 1.999,99 euro, anziché scendere a 999,99 euro come previsto dall'iter avviato da Giuseppe Conte. Si tratta, tuttavia, di uno stop temporaneo, in quanto la riduzione del limite all'utilizzo del denaro liquido è stata solo rimandata al 2023.

Ma cosa è successo realmente? L'emendamento presentato dai partiti di centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) in sede di conversione del decreto Milleproroghe, ha di fatto spaccato la maggioranza di governo, rimandando di almeno un anno l'entrata in vigore del tetto dei 1000 euro. Si è trattato, in sostanza, di una modifica che ha riguardato l'art. 3 del Milleproroghe, dedicato alla proroga dei termini in materia finanziaria ed economica. Nel testo, la data del 1 gennaio 2022 (termine in cui avrebbe dovuto scattare il nuovo limite) è diventata 1 gennaio 2023. Grazie all'alleanza del centrodestra, dunque, fino al prossimo 31 dicembre 2022 il limite all'utilizzo dei contanti resterà fermo a 1.999,99 euro.

Pur andando contro le direttive dell'esecutivo, l'emendamento del centrodestra è riuscito a passare, sospendendo il piano tracciato da Giuseppe Conte. Quello stesso giorno, fra l'altro, il governo è stato battuto altre tre volte e la tenuta della maggioranza è stata messa a rischio.

La battaglia sul tetto limite ai contanti, del resto, non è finita. Subito dopo la vittoria del centrodestra, il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera un emendamento soppressivo, spiegando che un intervento del genere andrebbe a costituire " un favore enorme all'economia sommersa ".