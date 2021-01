Norvegia prima nazione con oltre il 50% di auto elettriche

La Norvegia è diventata il primo Paese al mondo in cui le auto elettriche hanno rappresentato oltre il 50% delle nuove immatricolazioni annuali nel 2020. Secondo il Road Traffic Information Council (OFV), lo scorso anno la quota di mercato dei veicoli elettrici è stata del 54,3% rispetto al 42,4% dell'anno precedente. I quattro nuovi modelli più venduti nel Paese nordico - Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 e Nissan Leaf - erano tutti alimentati elettricamente. La quinta - la Golf di Volkswagen - ha una versione ricaricabile, ma le statistiche non fanno distinzione tra i diversi tipi di motori.

Le vendite di auto elettriche per il mese di dicembre hanno stabilito un nuovo record mensile del 66,7%, incrementato dall'arrivo di nuovi modelli, secondo i dati OFV. La Norvegia, il più grande produttore di idrocarburi dell'Europa Occidentale, è anche un pioniere della mobilità elettrica grazie a una politica fiscale estremamente vantaggiosa. A differenza delle auto Diesel o a benzina, molto tassate, le auto pulite sono in particolare esenti da quasi tutte le tasse, il che le rende competitive per l'acquisto. Il Paese nordico, dove l'elettricità è quasi interamente idroelettrica, ha l'ambizione che tutte le sue nuove auto saranno a «zero emissioni» entro il 2025.

Per raggiungere questo obiettivo la Norvegia sta attuando una politica fiscale estremamente vantaggiosa per chi acquista un'auto elettrica, anche se Oslo ha iniziato a ridurre alcuni dei privilegi concessi ai possessori di Ev, come i pedaggi urbani gratuiti o la possibilità di utilizzare i corridoi riservati ai mezzi del trasporto pubblico.

Le agevolazioni fiscali restano, comunque, il principale propulsore per la diffusione delle vetture elettriche. Non è un caso che a dominare la classifica 2020 delle auto a batteria più vendute sia stata una berlina elettrica come l'Audi e-tron, che normalmente sarebbe stata fuori dalla portata della maggior parte dei portafogli con un prezzo base di 47mila euro. Anche i veicoli ibridi, che combinano combustibili fossili ed energia pulita, hanno fatto progressi nel 2020, con una quota di mercato del 29,1% rispetto al 25,9% del 2019.