Edison lancia l'offerta Sweet

Negli ultimi mesi si sente sempre più spesso parlare di un imminente cambio della fornitura di energia elettrica e gas in Italia. La maggior parte delle persone non sa infatti che a breve, ovvero dal prossimo 1° gennaio 2021 per le Pmi (piccole e medie imprese) e dal 1° gennaio 2022 per le famiglie, saranno chiamate a scegliere, per chi non lo avesse già fatto, un fornitore di luce e gas per le proprie abitazioni.

Nei prossimi mesi avverrà, infatti, il tanto atteso passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia. I consumatori dovranno informarsi per conoscere al meglio tutto ciò che riguarda la loro fornitura di luce e gas: modalità di attivazione del contratto e voltura delle utenze in case, condomini e uffici, regolamento per rimborso, subentro, ecc.

Il mercato tutelato, o servizio di maggior tutela, in vigore fino a dicembre 2021 deriva dalla gestione pubblica del gas e dell’energia, prima della liberalizzazione, e ha lo scopo di aiutare la transizione del cliente verso il mercato libero, destinato presto a rimanere l’unico disponibile. È possibile sottoscrivere un’offerta del mercato tutelato con i fornitori che servono la zona di riferimento (come il Servizio elettrico nazionale), e ha la particolarità di avere delle tariffe decise da ARERA, e variate ogni tre mesi in base a criteri di mercato.

A fronte di questo passaggio la domanda che sorge spontanea è: Ma conviene davvero passare al mercato libero? La risposta è certamente sì, soprattutto dal punto di vista economico. Anche se molti utenti sono ancora restii a cercare un’offerta nel settore privato, passare al mercato libero è uno dei modi migliori per risparmiare in bolletta, cercando le offerte luce e gas migliori tra tutte quelle dei diversi fornitori, con opzioni molto valide e interessanti come le offerte dual (che comprendono sia luce che gas) e i prezzi bloccati.

Ecco perché Edison, azienda italiana fornitrice di luce e gas, ha deciso di lanciare l’offerta Sweet per affiancare tutti i cittadini che stanno cercando un nuovo fornitore. Scegliere un fornitore è una decisione importante. Edison è da sempre a favore di una concorrenza trasparente sui prezzi e sui livelli di servizio. Come altri operatori di questo mercato, Edison si impegna ogni giorno a garantire la massima trasparenza delle proprie offerte, la correttezza del proprio personale di vendita e la completezza delle informazioni contrattuali.

Edison Sweet Luce è l’offerta che blocca il prezzo della componente energia per 24 mesi e regala tanti altri vantaggi ai nuovi sottoscrittori. La nuova offerta del gestore italiano Edison, leader nella produzione di energia verde generata da fonti rinnovabili, garantisce il costo bloccato della bolletta della luce per ben 2 anni e prevede dei bonus in bolletta crescenti nel tempo, oltre all’intervento di un tecnico specializzato per le case dei propri clienti al valore simbolico di 1€.

L’offerta Edison Sweet Luce include Edison Prontissimo Casa, l'esclusivo servizio che garantisce un’assistenza telefonica 24/7 (inclusivi festivi) per la risoluzione di malfunzionamenti domestici e l’accesso ad una rete di 1.400 artigiani pronti ad intervenire per ogni esigenza, ad esempio, gas, idraulico, fabbro, per caldaia/aria condizionata, elettrodomestici ed infissi o per altri lavori generici.

Inoltre, è possibile aggiungere anche il servizio Edison Casa Relax Luce + a 7,50 €/mese tasse incluse. Casa Relax Luce + è la nuova offerta di Edison Energia per essere sempre al riparo dagli imprevisti al tuo impianto elettrico. Si è verificato un corto circuito? Un interruttore non funziona? Sei rimasto al buio e non sai cosa fare? Con Casa Relax Luce + hai un numero di telefono sempre a tua disposizione.

Il servizio infatti garantisce velocità, serietà, sicurezza e prevede:

Numero di emergenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Organizzazione dell’intervento entro 2 ore dalla chiamata

Interventi illimitati per la riparazione degli elettrodomestici e fino a 3.000 € per intervento

Assistenza telefonica, uscita del tecnico, manodopera e materiali inclusi

Nessuna franchigia e nessun costo aggiuntivo

Fino a 500 € di rimborso per due notti in hotel in caso di inagibilità della tua casa

Pagamento a rate nella bolletta della Luce

Per venire incontro alle diverse esigenze dei propri clienti, Edison ha scelto di proporre due diverse tipologie di tariffe per il consumo d’energia:

Prezzo Monorario (unico prezzo per tutte le ore della giornata): 0,065 €/kWh

Prezzo Biorario (l'opzione bioraria è la soluzione migliore per chi consuma l'energia soprattutto la sera e nel weekend): 0,082 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19); 0,052 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, sabato, domenica, e festivi 0-24)

I vantaggi dell’offerta Sweet Luce di Edison sono l’attivazione gratuita della fornitura (zero costi di attivazione, nessuna interruzione della fornitura, nessun intervento al contatore), prezzo bloccato per 24 mesi (il prezzo della componente energia rimarrà bloccato per 24 mesi), bonus per te (24 mesi di bonus tutti da scoprire, fino a 80€ di bonus in bolletta, 210€ per clienti dual Luce e Gas in 24 mesi + polizza a 1 euro per il primo anno per commodity), e intervento tecnico (la possibilità di usufruire di un intervento tecnico per il primo anno di fornitura al valore simbolico di 1 euro).

I bonus di Edison includono tutti e 2 gli anni di erogazione di fornitura di energia a prezzo bloccato e sono:

1° anno di fornitura

Bonus Crescenti: del valore di 10€ nel primo semestre e 15€ nel secondo semestre, per aver attivato Edison Sweet Luce o gas

Bonus Clienti smart: del valore di 5€ se scegli pagamento con addebito su conto corrente o carta di credito, e bolletta digitale

2° anno di fornitura

Bonus Anniversario: del valore di 10€ per il compimento del tuo primo anno in Edison Energia

Bonus Clienti smart: del valore di 10€ se scegli il pagamento con addebito su conto corrente o carta di credito, e bolletta digitale

Bonus Appassionati: del valore di 10€ per te se nel corso del primo anno acquisti almeno un altro prodotto o servizio di Edison Energia

Bonus Soddisfatti insieme: in base ai risultati di un questionario, altri 20€ per te a sorpresa.

Inoltre, tutti i clienti Edison possono condividere la propria energia con gli amici. Grazie al servizio Edison Porta un amico, da oggi è possibile invitare un amico a sottoscrivere una delle numerose offerte Luce e Gas di Edison e ricevere, condividere o regalare fino a 60€ di ricompensa per ogni attivazione.

E tu cosa aspetti? Attiva subito il tuo nuovo contratto Luce e Gas con Edison e goditi la tua casa. Cambiare fornitore di energia elettrica attivando l’offerta Edison Sweet Luce è facile, veloce e si può fare direttamente online al sito web https://edisonenergia.it/edison/casa/offerte-luce/edison-sweet

Per attivare Edison Sweet Luce basta tenere a portata di mano l’ultima bolletta della luce, il codice fiscale, il codice IBAN o la carta di credito.