Energia, al via i bonus per sistemi collegati a impianti green

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le regole per usufruire del credito di imposta, un bonus green, per le spese di installazione dei sistemi di accumulo di energia collegati a impianti alimentati da fonti rinnovabili come, per esempio, i pannelli solari.

Il provvedimento fa riferimento alle disposizioni emanate dalla legge di Bilancio 2022 ed è relativo alle spese sostenute nel corso del 2022. La percentuale del credito di imposta verrà resa nota con un secondo provvedimento.

Chi può richiedere il bonus green

Possono usufruire del credito di imposta tutte le persone fisiche che, nel corso di tutto il 2022, hanno sostenuto delle spese documentate per l’installazione di sistemi di accumulo collegati alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e già oggetto di incentivi per lo scambio sul posto (come da decreto Legge 91/2014).

La percentuale del credito di imposta non è ancora nota e verrà calcolata in base alle domande ricevute dai contribuenti in rapporto al fondo disponibile di 3 milioni di euro.

Come farne richiesta

L’Agenzia ha pubblicato un apposito modulo che dovrà essere inviato tra il 1° Marzo e il 30 marzo del 2023 attraverso le modalità telematiche che prevedono l’uso di Spid, Cie o Cns. In alternativa ci si può rivolgere a un intermediario come, per esempio, un Caf o un commercialista.

Entro cinque giorni dall’inoltro della richiesta l’Agenzia delle entrate comunica l’avvenuta presa in carico o i motivi per i quali questa è stata rifiutata, dando così al richiedente modo di completare i dati eventualmente mancanti.

Il credito di imposta concesso può essere utilizzato a detrazione del carico fiscale relativo al 2022 ed eventuali importi eccedenti potranno essere ribaltati sui periodi fiscali futuri.

I sistemi di accumulo

Negli ultimi anni i sistemi di accumulo, che permettono di immagazzinare energia per essere utilizzata quando necessaria, stanno incontrando il favore dei consumatori. In Italia aumentano in modo considerevole in ogni regione, anche se la Toscana fa da capofila.