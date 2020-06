Federlegno Arredo Eventi: Orsini si dimette, vice in Confindustria

Emanuele Orsini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente delegato di Federlegno Arredo Eventi, al termine del consiglio di amministrazione che si è svolto oggi. Motivo delle dimissioni i nuovi incarichi istituzionali ricoperti dopo seguito dell'elezione come vice presidente di Confindustria con delega al credito, alla finanza e al fisco.

"È stato un triennio incredibilmente intenso che mi ha dato la possibilità di vivere e conoscere da vicino la vetrina internazionale per il made in Italy e il legno-arredo, quale è il Salone del Mobile di Milano. Federlegno Arredo Eventi Spa - ha detto Emanuele Orsini - è una società solida finanziariamente e soprattutto fatta di capitale umano eccezionale, il nostro asset più strategico e di valore, che saprà condurla verso nuovi traguardi ancora più ambiziosi”.

Il cda ha rivolto a Orsini “sincero ringraziamentoper l'impegno, la competenza ed il decisivo contributo dato in questi anni ai vertici dell'intero Gruppo di FederlegnoArredo e per averne sviluppato il valore in maniera significativa”.