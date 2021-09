Fiducia, pilastro della ripresa

C'è un proverbio che mai mi ha convinto. Eccolo: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Come a dire: del prossimo è preferibile fidarsi fino ad un certo punto. Io che da liberale colloco al centro la persona e il suo desiderio di costruire bene comune nella libertà, trovo nefasta la mentalità di fidarsi dell'altro a singhiozzo, a intermittenza. Nell'economia reale, poi, il patto fiduciario è un pilastro relazionale indispensabile. Direi che è tutto. Visione e missione di un'azienda si reggono a partire dalla fiducia. L'imprenditore è chiamato a fidarsi dei suoi collaboratori. E viceversa. Infatti, quando il rapporto si incrina, quando tiene banco il sospetto, appunto, il non fidarsi più, ecco che l'impresa inevitabilmente si sfarina. Diventa meno profittevole.

Adesso che siamo tutti impegnati a far partire il Paese per i decisori pubblici l'attuazione del Recovery Plan dobbiamo entrare nell'ottica di mettere in cima alle nostre agende la pratica della fiducia. Si tratta di un compito non facile da assolvere. I venti sono contrari. L'Italia in perenne campagna elettorale non aiuta. E qualche mossa che si scontra con la ragione fa cadere le braccia: tra le altre, l'ennesimo soccorso alla boccheggiante Monte dei Paschi di Siena.

Tuttavia, non serve farsi risucchiare in quel gorgo vizioso e vischioso. Alziamo lo sguardo rimboccandoci le maniche. Dando prima di tutto fiducia al Paese reale, quello della porta accanto. Quello che intraprende e che punta allo sviluppo con giudizio. Che conosce gli inciampi e non cede alla rassegnazione. Che rifugge da coloro che vorrebbero ci guardassimo di sottecchi, sospettosi uno dell'altro per finalità di parte. Non dimentichiamoci che lo statalismo si alimenta del deficit di fiducia del cittadino/contribuente. La sua forza è nella nostra debolezza. Così lo abbiamo sperimentato. E non funziona. Non potrai mai funzionare. Dunque: fidarsi è bene, fidarsi è meglio!