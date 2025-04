Fincantieri va in crociera con Aida

Ascolta ora 00:00 00:00

Fincantieri rafforza la propria alleanza con Carnival Corporation attraverso un accordo per la progettazione e costruzione di due navi da crociera destinate ad Aida Cruises, brand tedesco del gruppo americano.

Il contratto, che vale circa 2 miliardi di euro, prevede la consegna delle navi all'inizio del 2030 e alla fine del 2031. Per la prima volta i cantieri giuliani realizzeranno unità per questa compagnia, leader nel mercato crocieristico di lingua tedesca.

Una commessa che segue di circa una settimana quella della germanica Tui per il brand Marella Cruises.

Ogni unità avrà circa 2.100 cabine passeggeri e sarà equipaggiata con motori multi-carburante in grado di operare a gas naturale liquefatto, biodiesel e altri propellenti sostenibili di nuova generazione. Un'impostazione tecnologica che punta a rispondere alle sfide ambientali della navigazione.

L'ad e dg di Fincantieri, Pierroberto Folgiero (in foto), ha sottolineato il valore strategico dell'operazione sul fronte della transizione energetica. «Le nuove unità incorporeranno le tecnologie più avanzate in termini di sostenibilità ed efficienza», ha affermato. Con queste due navi, salgono a 77 le unità commissionate da Carnival Corporation a Fincantieri. A dispetto della crisi scatenata dalla guerra dei dazi per Fincantieri è un momento favorevole. Il gruppo guidato da Folgiero si trova in una posizione privilegiata: da 15 anni possiede negli Usa tre cantieri nella regione dei Grandi Laghi, sia civili sia militari.

Una presenza che lo stesso Folgiero ha sottolineato «potrebbe essere espandibile». Sabato scorso a Miami è stato inaugurato il terminal crocieristico più grande e tecnologicamente avanzato al mondo, il Msc Miami Cruise Terminal, costruito da Fincantieri Infrastructure.