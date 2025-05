Fitch promuove i conti Webuild

Ascolta ora 00:00 00:00

Fitch ha alzato da «BB» a «BB+» il rating di Webuild, il general contractor guidato da Pietro Salini che realizzerà il Ponte sullo Stretto di Messina. L'outlook è valutato stabile. «L'upgrade - si legge nella nota dell'agenzia di rating - riflette le nostre aspettative che il migliorato profilo di business di Webuild rimarrà solido, con una forte visibilità sui ricavi e strutture contrattuali migliorate, con la capacità di trasferire i costi incrementali a supporto dei margini». Il rialzo di Fitch considera inoltre «una migliore diversificazione geografica, con maggiori ricavi da economie a basso rischio e una ridotta volatilità del capitale circolante» nonché una «struttura finanziaria migliorata», con una leva finanziaria netta sull'ebitda attesa sotto le 1,5 volte per il periodo 2025-2028 e una leva finanziaria lorda sull'ebitda inferiore a 2,5 volte» per 2026-2028. Un periodo «che sarà trainato principalmente dalla forte crescita dell'ebitda derivante da commesse ad alto margine, soprattutto in Italia e Australia».

La decisione di Fitch «riflette la solidità della struttura finanziaria e la capacità di Webuild di generare cassa in modo sostenibile, anche in contesti macroeconomici complessi. Un risultato che pone il gruppo a solo un gradino dall'investment grade», rimarca il direttore generale Massimo Ferrari.

«Negli ultimi anni - prosegue Ferrari - è stato rafforzato il profilo di credito attraverso una gestione attenta, una diversificazione geografica bilanciata e una pipeline ordini di alta qualità concentrata in mercati a basso rischio».