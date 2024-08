Equita lancia il polo del lusso femminile

Ascolta ora 00:00 00:00

Equita Smart Capital - Eltif, fondo di private equity gestito da Equita, ha acquisito Everyn e il Calzaturificio Maruska (in foto Anna Paola Moroni, che coordina il team di private equity di Equita Capital Sgr. L'operazione ha come obiettivo la nascita di un polo d'eccellenza nella produzione di calzature di lusso femminili per i brand di moda internazionali. Everyn e il Calzaturificio Maruska sono guidati rispettivamente dagli imprenditori Massimo Pelagotti e Fabrizio Tempesti che hanno mantenuto una partecipazione rilevante nel gruppo e che affiancheranno - con gli attuali ruoli operativi - il fondo, nuovo azionista di maggioranza. Oltre allo sviluppo orizzontale del business il progetto prevede l'acquisizione di fornitori chiave (tomaifici, fasciatori, solettifici e suolifici italiani), per creare una filiera certificata del Made in Italy per i principali brand di alta gamma. Un approccio che punta a garantire la qualità dei materiali utilizzati e il rispetto di standard sostenibili. Il gruppo oggi conta oltre 30 milioni di ricavi complessivi e più di 100 dipendenti.L'acquisizione di Everyn e del Calzaturificio Maruska è stata in parte supportata da un finanziamento di Anthilia Capital Partners e Green Arrow Capital.

Equita Capital si è avvalso del supporto dello Studio Legale Advant Nctm, di Spada Partners, di Ey Parthenon e di Erm. Gli azionisti di Everyn e Maruska sono stati assistiti dallo studio legale Oliva&Simon e da Claudio Matteoli. Anthilia Capital Partners e Green Arrow Capital sono stati assistiti da L&P Partners.