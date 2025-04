Fs, ricavi ad alta velocità e investimenti ai massimi

Ascolta ora 00:00 00:00

Con ricavi operativi record pari a oltre 16 miliardi di euro (in crescita del 12%), il Gruppo FS chiude il bilancio 2024 sfrecciando ad alta velocità. Il margine operativo lordo realizzato dall'azienda guidata dall'amministratore delegato e direttore generale Stefano Antonio Donnarumma (in foto), è decisamente positivo: 2,2 miliardi (+1%). Stabile l'Ebit a 343 milioni (+1,5%). I ricavi da servizi di trasporto, 8,7 miliardi, hanno registrato una crescita di 818 milioni rispetto all'anno precedente. Buona parte del risultato è dovuta ai ricavi relativi ai servizi passeggeri su ferro (+641 milioni). Bene anche i ricavi operativi dell'infrastruttura stradale Anas, pari a oltre 4 miliardi, in crescita dell'8 percento. «Il 2024 è stato un anno di conferma della solidità e della centralità del Gruppo FS nello sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese. Con oltre 17,5 miliardi di investimenti tecnici, il livello più alto mai raggiunto nella storia del Gruppo, e ricavi operativi saliti a 16,5 miliardi di euro, abbiamo dimostrato una capacità esecutiva straordinaria, sostenuta anche da una gestione efficace dei fondi Pnrr, di cui siamo tra i principali attuatori, con una spesa di 12 miliardi, superiore alla pianificazione prevista» ha commentato Donnarumma. Semaforo verde sul consuntivo, dunque, ma conti in rosso, in perdita netta di 208 milioni. Il decremento, precisa FS in una nota, è legato al peggioramento del saldo della gestione finanziaria per fenomeni non ricorrenti e a maggiori oneri a servizio del debito. La posizione finanziaria netta del gruppo è però positiva per 13,4 miliardi e finalizzata a supportare il piano di sviluppo e ammodernamento.

«Il piano strategico relato al triennio 2025-2029 prevede oltre 100 miliardi di investimenti per sostenere la trasformazione, il potenziamento delle infrastrutture, il miglioramento della qualità del

servizio, la crescita sostenibile e il rafforzamento internazionale», ha ricordato al riguardo Donnarumma. Inoltre, nel 2024 FS ha investito in capitale umano con 10mila nuove assunzioni che portano il personale a 96.335 unità.