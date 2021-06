Da Generali la polizza dei millennials

Cybersecurity, big data, intelligenza artificiale, robotica, mobilità elettrica, smart city ma anche cambiamenti demografici e ricerca sanitaria, sono questi i megatrend su cui scommette Generali Proevolution, polizza lanciata da Generali Italia, per conquistare Millennials e dintorni.

Il perché è presto detto. Si tratta di temi attraenti e potenzialmente redditizi. Secondo stime entro il 2030 ci saranno 125 miliardi di dispositivi connessi a Internet (dagli attuali 17), il 15% del lavoro manuale potrebbe essere automatizzato e la popolazione mondiale di ultrasessantenni crescerà del 45% rispetto ai livelli attuali. Vent'anni dopo, entro il 2050, i due terzi della popolazione mondiale vivrà in città, una percentuale che è pari a più del doppio rispetto al 1950.

«Puntiamo su questi macro trend, a cui sono particolarmente sensibili i giovani, per avvicinare, con una soluzione assicurativa di investimento dedicata, Generali Proevolution, anche la fascia anagrafica dei 30-40enni, con l'obiettivo di diventare per loro un partner di vita» sostiene Marco Oddone, chief marketing and distribution officer di Generali Italia che poi sottolinea come il prodotto si presti a seguire i cambiamenti di vita dei giovani con un bonus famiglia. In caso di nascita o adozione di un figlio, «successivamente all'entrata in vigore del contratto ed entro la scadenza dell'assicurazione complementare», come recita il contratto, Generali Italia paga 500 euro se la somma versata è inferiore ai 10mila euro o mille se è superiore (il bonus è riconosciuto una sola volta).

Il prodotto prevede tre percorsi di investimento: smart futuro, dedicato all'innovazione tecnologica e digitale (50% gestione separata Gasav e 50% Generali Futuro & Innovazione); smart società e salute, focalizzato sui cambiamenti demografici, sociali e sanitari in atto (50% Gesav e 50% Generali società e salute) e smart mix che diversifica l'investimento su entrambi i temi che caratterizzeranno il prossimo futuro (50 per cento Gesav e 25 per cento su ciascuno dei due fondi).