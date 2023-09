Gola nuovo ad di Open Fiber e un miliardo per le imprese

Via libera dal consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti a nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per 1 miliardo di euro. Al contempo, la società del Tesoro ha approvato la designazione di Giuseppe Gola (in foto) quale nuovo amministratore delegato di Open Fiber, a seguito delle dimissioni dell'uscente Mario Rossetti. La Cdp ha approvato nuove operazioni che comprendono fondi di investimento alternativo e finanziamenti, anche in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a favorire l'accesso al credito. Fra i destinatari delle operazioni ci sono aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, eccellenze del Made in Italy, che puntano a nuovi programmi di investimento, con impatti positivi sulle filiere strategiche. Inoltre il consiglio presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, «coerentemente con gli obiettivi di Cdp quale Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,ha deliberato due nuove iniziative a favore della crescita sostenibile in Africa e, in particolare, delle aziende attive nel Continente, incluse le Piccole e medie imprese (Pmi), per lo sviluppo di progetti dedicati alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla sicurezza alimentare e alle infrastrutture». Infine via libera alla Politica Generale sul Responsible Procurement, volta a definire standard etici, economici, sociali e ambientali con l'obiettivo non solo di guidare Cdp.