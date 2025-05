Gruppo Kering ingaggia Piccioli. Ridisegnerà il brand Balenciaga

Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo di Balenciaga, dove arriverà il prossimo 10 luglio quando Demna Gvasalia (rimasto dieci anni alla guida della maison spagnola del gruppo Kering) traslocherà da Gucci. Per aprire questo nuovo capitolo della sua vita professionale, il designer romano (che è rimasto al timone della direzione artistica di Valentino dal 2008 all'anno scorso, prima con Maria Grazia Chiuri e poi da solo) si è presentato con una foto in total white e ha scritto una lettera aperta, che parla molto di lui e della sua umanità, che non cancella ma ringrazia chi lo ha preceduto. «Ogni nuova storia - è l'incipit di questo manifesto di intenti - ha molto a che fare con il percorso che ci ha portato fin lì-, con gli esseri umani che siamo ora e con le esperienze che abbiamo già vissuto. Non sono un grande fan della predestinazione, ma scorrendo la mia pagina Instagram personale, mi sono reso conto che la prima foto che ho caricato era l'abito da sposa del 1967 di Cristóbal Balenciaga».

Colpisce che, in un'epoca di giri di poltrone e comunicazioni secche, Piccioli abbia voluto ringraziare chi lo ha preceduto, ricordando che «Balenciaga è quello che è oggi grazie al percorso di tutte le persone che l'hanno resa ciò che è ora», dal fondatore Cristóbal al georgiano Demna, passando per Nicolas Ghesquière e Alexander Wang. Un ringraziamento particolare va a Demna: «Ho sempre ammirato il suo talento e la sua visione, non avrei potuto chiedere - scrive Piccioli - un migliore passaggio del testimone». A salutare l'arrivo di Piccioli, la deputy Ceo di Kering Francesca Bellettini, che lo considera «uno degli stilisti più talentuosi e celebrati di oggi. La sua maestria nell'haute couture, la sua voce creativa e la sua passione per il savoir-faire lo hanno reso la scelta ideale».

«Sono entusiasta - aggiunge il Ceo del brand Gianfranco Gianangeli - di iniziare questa nuova era in Balenciaga con Pierpaolo. La sua visione creativa prospererà e interpreterà perfettamente l'eredità di Cristóbal Balenciaga».

A ottobre il debutto con la prima collezione, sulle passerelle del pret-a-porter parigine, con il compito di scrivere un nuovo capitolo nella storia del brand, che in 10 anni di direzione creativa Demna ha riplasmato dalle fondamenta e cui ora il designer di Nettuno è chiamato a imprimere la sua visione.