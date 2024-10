A pagare di più sono le pmi

Non mi stupisce affatto che la questione degli extraprofitti applicata alle banche stia scatenando un dibattito acceso, per usare un eufemismo. Quando gli istituti di credito sono oggetto di attenzione va da sé che, in generale, politica e comunicazione spendano fiumi di parole e di inchiostro.

Detto che per me, per ragioni culturali, non è che proprio mi entusiasmi quando il Pubblico pensa a come sottrarre denari dall'attività privata e in questo caso delle banche, la querelle extraprofitti mi sollecita a una piccola riflessione. E parto da un parallelo e da un confronto fra soggetti che hanno a che fare con il mercato e le sue dinamiche. Le grandi banche le possiamo accostare alle grandi realtà industriali come gli istituti di credito territoriali alle espressioni della piccola e media impresa.

Ciò che mi pare evidente e la nostra storia è lì a dimostrarlo quando i governi si attrezzano per fare cassa attraverso misure oggettivamente discutibili nella quasi totalità dei casi a farne le spese maggiori sono le realtà di dimensioni più ridotte. Qualora andasse in porto la misura extraprofitti ne soffrirebbero (anche se soffrire è certo un verbo assai forte) di più i crediti cooperativi, le casse locali e le altre banche che agiscono in precisi territori e con vocazione legata al rapporto con pmi e famiglie. E, come sappiamo bene, lo stesso accade nel mondo delle attività produttive.

Qualsiasi intervento penalizzante vede come vittime maggiormente predestinate le realtà della piccola e media impresa. Di loro nessuno si occupa: subiscono in silenzio. E reagiscono, fin quando possono, nell'unico modo che conoscono: il lavoro.

Giovanni Baroni, presidente dell'associazione delle piccole imprese di Confindustria, appena qualche giorno fa ha dichiarato che questo non è il momento di aumentare la pressione fiscale sulle imprese già piuttosto alta. Ovviamente concordo. Tuttavia ritengo improbabile che venga ascoltato. Proprio perché, il suo richiamo, riguarda le pmi: la maggioranza silenziosa.

www. pompeolocatelli.it