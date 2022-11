Per i trasportatori in crisi l'"advisor" delle gomme

Inizia oggi a Roma la due giorni dell'Assemblea di Alis. Il programma prevede sessioni tecniche e panel con imprenditori di tutta la filiera. Un settore particolarmente colpito dalla crisi energetica. E tra i sostenitori dell'evento dell'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile c'è anche Mobility Consulting Group (MCG), start up nata per offrire servizi di consulenza mai così preziosi come oggi per i trasportatori. Mauro Perin, fondatore di MCG, propone una cosa molto semplice: «Offro ai trasportatori, che oggi fanno i conti con una bassa redditività, la possibilità di alzare in modo molto significativo i loro margini e nello stesso tempo di inquinare di meno». L'idea di Perin - che conosce la filiera come pochi, avendo alle spalle 30 anni di esperienza sia da trasportatore, sia da produttore con un passato di manager alla Michelin, sia da rivenditore nel gruppo RiGomMa - è che i margini per aumentare efficienza e sostenibilità dipendono dagli pneumautici che si scelgono: «Un terzo dei consumi di carburante derivano dalle gomme, che influiscono anche sulle emissioni di CO2. MCG offre ai clienti un servizio che prevede prima un check up dell'attività del cliente e poi propone una soluzione chiavi in mano che si basa sul multivita, calcolando il risparmio futuro». Il target sono aziende di trasporti con flotte di almeno 100 targhe. E le ambizioni sono quelle di estendere l'attività in altri 20 Paesi in tutto il mondo. Con una formula che prevede l'ingresso del «country manager» al 10% nel capitale della controllata locale. Mentre Perin controlla MCG all'80%, con il resto del capitale a parenti e amici. Il simbolo è una pera stilizzata a colori sfumati (nella foto). Ricorda un altro frutto che, nel pianeta, ha avuto un certo successo.