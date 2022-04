Come avere il maxi-sconto sull'auto

Nell'attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il governo ha firmato il documento che sancisce il rinnovo degli incentivi auto per tutto l'anno in corso: un beneficio studiato ad hoc per dare una scossa a un comparto in grandi difficoltà e per favorire l'acquisto di auto elettriche, mai decollato concretamente. Resta, tuttavia, da segnalare il fatto che le somme dei bonus sono decisamente inferiori rispetto a quanto era stato dichiarato, forse con troppa enfasi, dall'esecutivo.

Il sostegno economico più importante, come anticipato, è quello relativo all'acquisto di auto elettriche, tuttora largamente le più care sul mercato: come anticipato, tuttavia, tale misura è più bassa rispetto al previsto. Confermato il tetto massimo previsto di 35mila euro + Iva per le vetture che possono accedere all'incentivo, il bonus diminuisce invece fino a 3mila euro, a cui si potranno aggiungere ulteriori 2mila euro in caso di rottamazione di un mezzo a quattro ruote di classe inferiore a Euro 5. Tutto questo, come anticipato, solo per le auto elettriche, per cui il governo ha stanziato 650 milioni da suddividere in 3 anni (220 milioni nel 2022, 230 nel 2023 e 245 nel 2024).

Per quanto concerne le altre tipologie di vetture presenti sul mercato, il bonus diminuisce con l'incrementare delle emissioni. Per quelle con emissioni comprese tra 1 e 60 g/km (ibride plug-in) il tetto massimo aumenta fino a 45mila euro + Iva: il contributo è di 2mila euro, più altri 2mila in caso di rottamazione. In questo caso la copertura del governo è di 225 milioni nel 2022, 235 nel 2023 e 245 nel 2024.

Per le auto con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km il tetto massimo è di 35mila euro +Iva: l'incentivo è pari a 2mila euro, ma può essere richiesto solo in caso di rottamazione di un mezzo di classe inferiore a Euro 5. In questo caso il finanziamento è di 170 milioni nel 2022, 150 nel 2023 e 120 nel 2024.

Anche i mezzi a due ruote rientrano tra le categorie per le quali sono previsti gli incentivi dell'Ecobonus: si fa riferimento, pertanto, a motocicli e ciclomotori ibridi ed elettrici. Il bonus corrisponderà al 30% del prezzo di listino del mezzo, fino a 3mila euro di messimale. Per coloro che decideranno di rottamare un veicolo da Euro 0 a Euro 3, invece, l'incentivo potrà salire fino al 40% per un tetto di 4mila euro. Per quanti sceglieranno invece di acquistare una moto con tipico motore a combustione, il bonus del 40% di sconto sul prezzo d’acquisto, con tetto fissato a 2.500 euro, sarà fruibile solo con rottamazione.