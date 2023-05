Incontri e business nella "Davos del Medio Oriente"

Promuovere investimenti globali, generare crescita, accelerare l'innovazione e contribuire alla prosperità delle generazioni future: è con questi obiettivi che Investopia Europe, primo evento satellite della piattaforma di investimento nata negli Emirati Arabi, apre oggi le porte a Milano.

Una scelta, quella della capitale italiana del business, non casuale per la «Davos del Medio Oriente». Quattro i temi affrontati nella giornata: nuovi modelli di Family Business; nuovi trend di investimento nel mondo del Lusso; investimenti per la crescita tra responsabilità e sostenibilità; commercio globale: le nuove regole del gioco. «Per analizzare e conoscere un mercato globale sempre più complesso e dinamico abbiamo coinvolto le più importanti voci del panorama economico, testimoni autentici delle evoluzioni in atto», spiega Giovanni Bozzetti, presidente di EFG Consulting che aprirà i lavori. EFG Consulting è specializzata nella internazionalizzazione delle imprese verso il Medio Oriente e organizza Investopia col ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti.

L'appuntamento è al Principe di Savoia. Il programma, dopo i saluti istituzionali del ministro Giancarlo Giorgetti (Economia) e del viceministro Edmondo Cirielli (Affari Esteri), prevede la sessione plenaria «Investimenti tra opportunità e sfide globali», a cui parteciperanno il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Abdulla bin Touq Al Marri - giunto in Italia con il vice Abdulla Al Saleh e una folta delegazione di imprenditori e rappresentanti di family office e fondi sovrani - e il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Quindi interverrà Suor Alessandra Smerilli, segretario del dicastero per lo Sviluppo Umano Integrato - Vaticano.

Seguiranno alcune tavole tematiche, dove prenderanno la parola molti esponenti dell'imprenditoria made in Italy, del mondo degli investimenti, delle istituzioni e del mondo universitario. Concluderà la giornata il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.