Industria ancora in calo per il fattore incertezza

Dopo un aprile che aveva fatto sperare in un'inversione di tendenza, l'industria italiana torna a rallentare. A maggio la produzione industriale ha registrato un calo dello 0,7% rispetto al mese precedente e dello 0,9% su base annua. Lo certifica l'Istat, che parla apertamente di un contesto in peggioramento. "L'incertezza associata al quadro internazionale è in ulteriore aumento", avverte l'istituto, segnalando i rischi legati alle tensioni geopolitiche e commerciali globali. Il bilancio del trimestre marzo-maggio mostra un debole +0,6%, segno che la ripresa rimane fragile e discontinua. Anche la dinamica settoriale non è incoraggiante: solo il comparto dell'energia cresce, sia su base mensile (+0,7%) che tendenziale (+5,3%). Per il resto, il rosso è diffuso: calano i beni intermedi (-1% su aprile, -2,7% sull'anno), i beni di consumo (-1,3% e -1,8%). Tengono i beni strumentali, stabili nel mese ma in lieve calo annuo (-0,2%). Preoccupano in particolare le flessioni nei comparti a più alto valore aggiunto: la fabbricazione di mezzi di trasporto crolla del 5,6%, quella di prodotti farmaceutici del 5,2%, e la chimica perde il 4 per cento. Secondo l'Istat, dietro questi numeri pesa "la volatilità delle scelte di politica commerciale degli Stati Uniti e l'escalation delle tensioni in Medio Oriente, in particolare nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il petrolio mondiale".

Qualche segnale positivo, ha ricordato l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia, arriva dalle costruzioni, in ripresa dopo due mesi di calo (+2,4%), dai servizi e dal lavoro (a maggio gli occupati sono saliti a 24,3 milioni). Ma per il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini (in foto), non basta.

"L'Europa non si può permettere di galleggiare, deve reagire ed essere competitiva con il resto del mondo", ha dichiarato al forum Confindustria-Medef. Servono, secondo Orsini, politiche industriali concrete, tempi certi per la transizione verde e semplificazioni reali per attrarre investimenti.