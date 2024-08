Inflazione in risalita, ma il carrello della spesa rallenta ancora

Ascolta ora 00:00 00:00

Inflazione in risalita a luglio. L'indice dei prezzi al consumo, secondo le stime preliminari dell'Istat, è aumentato dello 0,5% su base mensile e dell'1,3% su base annua, da +0,8% del mese precedente. Le stime degli analisti prevedevano un +0,3% congiunturale e un +1,2% annuale. L'accelerazione su base tendenziale è stata determinata dal rincaro dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da +3,5% a +11,3%) e all'attenuarsi della flessione degli energetici non regolamentati (da -10,3% a -6,1%). Un sostegno all'Inflazione deriva inoltre dall'andamento dei prezzi dei tabacchi (da +3,4% a +4,1%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4% a +4,4%). Per contro, in rallentamento risultano i prezzi dei servizi vari (da +1,8% a +1,5%), dei beni non durevoli (da +1,3% a +1%), dei beni alimentari lavorati (da +2% a +1,8%), dei beni alimentari non lavorati (che scendono a -0,3%, dal +0,3% del mese precedente) e dei beni durevoli (da -1% a -1,2%).

Un trend che ha contribuito al rallentamento del tasso di crescita dei prezzi del «carrello della spesa» (+0,8% da +1,2%), mentre l'inflazione di fondo è rimasta stabile al +1,9%. L'inflazione acquisita (cioè in caso di variazione nulla da agosto a dicembre) per il 2024 è dell'1%, in linea con le stime del Def (+1,1%) predisposto dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti (in foto).

Ecco perché l'Ufficio studi di Confcommercio non è preoccupato dall'incremento dei prezzi al consumo che paiono riflettere «effetti stagionali» legati sia alla fine del mercato tutelato dell'energia che

alla maggiore domanda di servizi ricreativi legati al turismo. In ogni caso, conclude Confcommercio, dall'inflazione e dalla tenuta dell'occupazione «dipenderanno le sorti dell'economia e la prossima manovra di bilancio».