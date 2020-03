Inps, arrivano i bonus: ecco come e chi può richiederli

Via libera, a partire dalla prossima settimana, per accedere a cinque bonus previsti dal Cura Italia, il pacchetto di misure economiche varato dal governo giallorosso per contrastare l'emergenza provocata dal nuovo coronavirus.

L'annuncio arriva dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che a diMartedì ha spiegato che “ dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo ”.

Scendendo nel dettaglio, sia le domande per la cassa integrazione che quelle per il congedo risultano già attive. Per i bonus, ha aggiunto Tridico, “ verrà attivata sul sito dell’Istituto una procedura semplificata con un Pin semplificato ”.

A proposito del bonus di 600 euro, ha ricordato Tridico, questo " è previsto per 5 milioni di autonomi, si riferisce a marzo e sarà accessibile dal sito dell'Inps ". Spetterà ad autonomi, turismo, lavoratori agricolo, spettacolo e professionisti. Nessun requisito per accedervi se non per il turismo, per il quale “ bisognerà dimostrare di aver lavorato fino al 17 marzo ”. Basterà un pin “ da richiedere direttamente sul sito Inps con un messaggio di conferma sul cellulare ”.

Il futuro delle pensioni

Per quanto riguarda la questione di liquidità per le casse dell'Istituto in relazione all'eventuale sospensione del pagamento dei contributi, il presidente dell'Insp ha dichiarato che fino a maggio non ci sono problemi di alcun tipo.

“ L’Inps ha tutta la liquidità necessaria per far fronte a tutte queste istanze e questo non pregiudica il pagamento delle pensioni - ha chiarito Tridico - Abbiamo i soldi per pagare le pensioni fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi. Quindi fino a maggio non c’è problema di liquidità anche perché possiamo accedere ad un tesoretto che è il Fondo di Tesoreria dello Stato ”.

Per il futuro Tridico chiama in causa il governo. Se fino a maggio tutto dovrebbe filare liscio senza intoppi, arrivati a quel punto che cosa succederà? “ Dopo di che – ha concluso il top manager - immagino che in aprile ci sarà un altro decreto che dovrà anche dire cosa succederà alla sospensione dei contributi ”.