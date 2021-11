Intesa stanzia 1 miliardo per far ripartire il turismo

Intesa Sanpaolo punta sul turismo sostenibile e mette a disposizione un miliardo di euro per il rilancio delle imprese del settore all'interno di un tracciato green, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

L'iniziativa consente di accompagnare le pmi del turismo, tra i settori più colpiti dalla pandemia (nel 2020 la Ca' de Sass ha sospeso 70mila finanziamenti per un controvalore di 8 miliardi), nella transizione lungo tre assi: riqualificazione delle strutture ricettive; sostenibilità ambientale attraverso il rinnovamento e servizi di digitalizzazione. Proprio l'offerta sostenibile, secondo uno studio di Bain&Company, rientra tra le richieste di una clientela sempre più attenta ai temi Esg: il 69% dei viaggiatori si aspetta offerte di viaggio più sostenibili e il 70% cerca strutture con standard di qualità elevati. Diventa quindi strategico per le imprese del comparto investire anche in vista dell'atteso ritorno alla normalità: entro il 2023, infatti, si prevede che il turismo superi i volumi del 2019 con un impatto positivo per tutte le città italiane.

«Oggi il turismo è tra i principali driver che guideranno la ripresa del Paese e, anche grazie alle risorse destinate dal Pnrr, tornerà a occupare un ruolo chiave nell'economia nazionale. È per questo che abbiamo ideato, nell'ambito del programma Motore Italia, nuove soluzioni di finanziamento», ha detto Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori. In dettaglio il Suite Loan incentiva il posizionamento in termini di qualità della struttura, mentre l'S-Loan Turismo la riqualificazione energetica. I finanziamenti prevedono meccanismi di premialità legati al raggiungimento degli obiettivi, e la possibilità di abbinare la garanzia Sace Green all'80% per allungarne la durata fino a 20 anni. L'accordo con Intesa «aggiunge un ulteriore tassello all'impegno di Sace a supporto dell'attuazione del Green new deal sul territorio italiano a supporto di un settore strategico per lo sviluppo del Paese», ha detto Pierfrancesco Latini, ad di Sace ricordando come finora siano state «mobilitate risorse per 1,5 miliardi». Alle imprese del settore saranno infine offerti servizi per i pagamenti digitali in collaborazione con Nexi e il noleggio di beni strumentali (a iniziare dagli arredi).