Investire in un futuro targato "Esg"

La sostenibilità è sempre più cruciale per conquistare i risparmiatori. Per di più, a dimostrarsi particolarmente sensibili alle tematiche Esg (sostenibilità sociale, ambientale e di gestione), sono gli investitori del futuro, Millennial e Generazione Z, oltre alle donne (il 77% delle risparmiatrici ritiene prioritaria la chiave Esg).

In questo scenario si inserisce il lancio ieri di Valore Sostenibile, una soluzione di investimento di Alleanza Assicurazioni. Il prodotto, si legge sul comunicato, investe l'80% in un portafoglio con rating Esg positivo di 3,5 su 5, in linea con quattro obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu: clima, lavoro e crescita economica, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili.

Sostenibilità per noi significa fare bene impresa con un impatto positivo sull'economia reale. E Valore Sostenibile rappresenta un cambio di paradigma sostiene Renato Antonini, responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni. Per poi aggiungere: A un anno dal lancio della famiglia Evergreen, abbiamo deciso di costruire una linea di prodotto Esg perché riteniamo che la richiesta di strumenti finanziari sostenibili sia destinata a crescere nel tempo, offrendo ai risparmiatori una prospettiva interessante di rendimento pur con la dovuta attenzione ai rischi di mercato. Si consideri in merito che negli ultimi cinque anni la componente Esg dell'Msci Europe ha sovraperformato l'indice del 6%, mentre la componete Esg dell'Msci EM del 10 per cento.

Il valore degli investimenti sostenibili sarà poi al centro di una masterclass della SDA Bocconi (il 21 e il 28 settembre), offerta a coloro che sceglieranno Valore Sostenibile.