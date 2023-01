Ita-Lufthansa, ora si tratta in esclusiva

Ita Airways si appresta a entrare nella galassia Lufthansa. Il ministero dell'Economia, socio unico della newco nata dalle ceneri di Alitalia, ha firmato la lettera d'intenti inviato dalla compagnia tedesca, aprendo così ufficialmente la trattativa in esclusiva per la vendita di una quota di minoranza del gruppo.

Lufthansa dovrebbe mettere sul piatto 250-300 milioni attraverso un aumento di capitale riservato per rilevare una quota del 40% e poi in una seconda fase salire al 100% di Ita, ricalcando così la strategia adottata per rilevare Brussels Airlines alcuni anni fa. Dopo la firma del protocollo d'intesa «inizierà una fase di trattative rispetto alle richieste che fa il governo italiano e ai progetti industriali di Lufthansa», aveva anticipato qualche giorno fa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sottolineando che «se i due progetti collimeranno e se saranno coerenti potrebbe nascere una realtà molto importante a beneficio anche dell'economia italiana».

Per trattativa esclusiva si intende stilare l'accordo vero e proprio, ossia quanto investirà da subito Lufthansa in Ita, quindi il piano industriale e la governance della futura compagnia, cioè gli equilibri in cda. Seguirà poi la sottoscrizione di un accordo preliminare di vendita (il cosiddetto signing), che dovrà avere il via libera della Corte dei Conti, dell'Antitrust italiano e di quello Ue. Ottenuta la luce verde da tutti e tre gli organi, per inizio giugno si punta a firmare il contratto definitivo (il closing), e dunque a completare l'ingresso operativo di Lufthansa in Ita a stretto giro.

La galassia Lufthansa comprende oltre 300 società tra controllate e partecipate, tra cui Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International, Air Dolomiti, Lufthansa Regional, Eurowings e Lufthansa Cargo. Nel 2021 ha generato ricavi per 16,8 miliardi. Nel frattempo, lunedì prossimo i vertici di Ita incontreranno nuovamente i sindacati di categoria: sul tavolo le retribuzioni dei dipendenti.